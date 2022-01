Başkan Yılmaz: ‘Silivri Belediyesi Türkiye’de İlklere İmza Atıyor’

Silivri Belediye Meclisinin 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Gündem öncesi yaptığı konuşmada Ocak ayındaki önemli gün ve haftalara değinen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gündem öncesi yaptığı konuşmada 24 Aralık 2021 tarihinde vefat eden Ortaköy Mahalle Muhtarı Ferhan Gülan’a rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Belediye meclis üyeleri ve Silivrili hemşehrilerinin yeni yılını tebrik eden Başkan Yılmaz, 2022 yılında Silivri meclisinde daha çok hizmet konuşulması gerektiğini paylaştı. “Belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan vardır, millet vardır.” diyen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Acısı bir, sevinci bir olan, geleceğini geçmişinin emanetleri üzerine kuran, hayatın güçlükleriyle savaşan, huzur ve refah arzusuyla dolup taşan, alın teriyle, göz nuruyla, el emeğiyle rızkını arayan, helal kazancıyla bereket bulan büyük bir milletin sevdalısıyız biz. Duruşumuz, tavrımız, ilke ve ülkülerimiz hep bu olmuştur. Geride bıraktığımız yıl içerisinde, Yüce Meclisimiz çatısı altında zaman zaman tartışmalar yaşadık. Her zaman söylediğim gibi bu polemikler, asıl gayemiz olan ‘hizmet üretme’ vazifemize gölge düşürmemelidir. Elbette konuşmak, tartışmak, paylaşmak, daha iyiyi aramak, daha güzeli amaçlamak, insan olmanın alametifarikasıdır. Merhum vatan şairimiz Namık Kemal, bir vecizesinde şöyle demiştir: ‘Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan doğmaktadır.’ Mücadeleyi ve mücahedeyi; saygı, sevgi ve ahlaki hükümler çerçevesinde formüle etmek, Silivrili hemşehrilerimiz için yapacağımız en doğru iş olacaktır. 2022 yılından muradım; bu salonu varlıklarıyla şereflendiren meclis üyelerimizin özellikle Silivri’miz için daha fazla hizmet konuşması, daha fazla çözümler üretmesi yönündedir.”

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan siyasi parti sözcüleri MHP Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler ve CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 14 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

“800 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZE 500’ER TL YARDIM YAPTIK”

“Geride bıraktığımız ay içerisinde gerçekleştirdiğimiz bazı çalışmalarımıza kısaca değinmek istiyorum.” diyen Başkan Yılmaz, “2021 yılında üniversite 1. sınıfa başlayan ve örgün öğretim gören öğrencilerimiz için bir kampanya yaptık. BizdenSize Sosyal Marketimiz marifetiyle Silivri’de oturan ve üniversiteyi kazanan her bir çocuğumuza 500 TL eğitime destek ödemesi yaptık. Başvuru yapan 800 öğrencinin yardımları hesaplarına yattı. Öğrencilerimize olan desteğimiz artarak devam edecek.” dedi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATIYOR”

Kadir Has Üniversitesi ile imzalanan teknopark projesi hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, “Kadir Has Üniversitesinin kronik hale gelen problemini bir alternatif çözümle Silivri’nin hizmetine sunmayı hedefledik. Kadir Has Üniversitesi ile işbirliğimiz kapsamında, yerel yönetimler alanında Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesinin altyapısını oluşturduk ve protokolümüzü imzaladık. Teknoparklar; üniversite ile sanayi işbirliğinin somutlaştığı teknoloji siteleridir. Genellikle yeni veya ileri teknolojide mal üretmek isteyen girişimcilerin, sınai ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkân vermek için kurulmuş yapılardır. Kadir Has Üniversitesi ile işbirliğimiz kapsamında, yerel yönetimler alanında Türkiye’de ilke imza atıyoruz. Belediye ile üniversite iş birliği ile kurulan ilk teknopark Silivri'de hayata geçecek. 100.000 m2 alanda gerçekleştireceğimiz projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz hanımefendiye ve Kadir Has Ailesine işbirlikleri için Silivri’de yaşayan bütün hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu teknopark; Silivri’deki sanayicilerimizin Türkiye’nin ihracatına, istihdamına katkı sunabilmeleri için çeşitli alanlarda çalışmalarına imkân sağlayacak. Burası aynı zamanda bölgemizdeki genç üniversite mezunu yatırımcı ve girişimci kardeşlerimize de önemli bir kapı olacak. Ayrıca teknolojik tarım yapmak, kadın ve genç çiftçi istihdamını artıracak projeleri geliştirmek adına bir tarım teknoparkı da bu Teknoloji Gelişim Bölgesinin içerisinde yer alacak. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım” dedi.

“500 DÖNÜM AYÇİÇEK ÜRETİNİMİ 1000 DÖNÜME ÇIKARIYORUZ”

Tarımsal üretim faaliyetleri ve yeni tarım projeleri hakkında mesajlar veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyemizin ekip biçtiği 3.500 dönüm arazisinin içerisindeki 500 dönümlük kısımda ayçiçeği ektik. Ekimi dikimi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Antalya Yağ firmasında sıkımı gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını Silivri’de ikamet eden ihtiyaç sahibi 10.000 ailemize 5’er kiloluk tenekeler halinde dağıtımına başladık. Bu projeye destek veren başta tohum firmalarına, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımıza, projemize ambalaj desteği veren Sarten A.Ş. Onursal Başkanı Sayın Yusuf Sarıbekir'e, projemize destekte bulunarak hiçbir sıkım ücreti almayan Antalya Yağ firması sahibi Sayın Hüseyin Toksoylu'ya teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yılın ekim programında 500 dönüm olan ayçiçeği ekimini 1000 dönüme çıkardığımızı, seneye de 100.000 litre ayçiçek yağını aynı modelle Silivri’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağımızı buradan müjdelemek istiyorum.” diye konuştu.

“KATI GÜBRE SERPME ARACIMIZI ÜCRETSİZ KULLANIMA SUNACAĞIZ”

Silivri’de tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına hayata geçirilen projeler kapsamında Silivri Belediyesinin katı gübre serpme aracı satın aldığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak katı gübre serpme aracımızı satın almış bulunmaktayız. Buradaki amacımız Silivri’de hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize destek olabilmek. Ahırından çıkan gübre hayvancılarımızın büyük derdi. Bunları bertaraf edebilmesi için kepçeye, kamyona ihtiyacı var. Silivri Belediyesi olarak hayvanı olup hayvansal atığını kaldırmak isteyen veya bertaraf etmek isteyen çiftçimizin atıklarını kapılarından ücretsiz bir şekilde alacağız. Atıklarını gübre olarak tarlasına serpmek isteyen çiftçimizi nakliye ve kepçe maliyetlerinden kurtaracağız ve elindeki gübreyi tarlaya homojen olarak dağıtarak daha verimli sonuç almasını sağlayacağız. Gübreyi değerlendirmek istemeyenlerin gübresini belediyemize ait tarlalara ve gübre talebinde bulunan vatandaşlarımızın tarlalarına ücretsiz bir şekilde serpeceğiz, dağıtacağız. Hayvansal gübreleri tarlalarımıza doğru bir şekilde serpip, toprağımızın organik madde içeriğini zenginleştirerek toprak kalitesini artıracağız. Böylece kullanılan kimyasal gübre miktarını azaltarak çiftçimizi bir masraftan daha kurtaracağız. Hayvansal atıkların gelişigüzel yol kenarlarına bırakılmasını da önleyerek çevre kirliliğine son vereceğiz. Çiftçilerimize bir destek daha sunacak olmanın mutluluğuyla, hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

“TÜRAM LİSEMİZİN AB PROJELERİ ONAYLADI”

Silivri Belediyesinin ve TÜRAM Lisesi’nin onaylanan AB Projeleri hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve TÜRAM Lisemizin, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına sunduğu projelerimiz onaylandı. İklim Değişikliğine Uyum İçin Tarımda Yenilikçi Bir Mesleki Eğitim Projesi. Bu proje ile Silivri Belediyesi 216,840 Euro hibe desteği almaya hak kazandı. Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi Projesi de 134.324 Euro hibe desteği ile kabul edilmiş durumda. Bu projelerimizden kısaca bahsetmek gerekirse; Kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin geliştirilmesini, kooperatif sayılarının ve görünürlüklerinin artırılmasını, daha fazla kadın üreticinin bu alanda teşvik edilmesini, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratmak, tarımsal su kullanımı konusunda iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılığı artırmak, azalan su kaynaklarının doğru kullanımına yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve dijital tarım platformu oluşturmayı hedefliyoruz. Bir diğer onaylanan projemiz ise Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin ‘Zeytinin Kalbine Yolculuk’ adlı projesi oldu. Bu kapsamda; 20 öğrenci, 4 refakatçi, 2 hareketlilikle İspanya’da 28 gün staj çalışması yapacak. Öğrencilerimiz staj boyunca; İspanya’da gelişmiş olan zeytin tarımına dair işleyişi yerinde görecek, bu alandaki teknolojik gelişmeleri ve çağdaş araç-gereçleri uygulamalı olarak öğrenebilecek. Proje sayesinde; okula aktarılacak verilerle, önce okulda daha sonra bölgede zeytin yetiştirme konusunda ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Bu başarıda katkısı olan öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

“MOBİL SIFIR ATIK ARAÇLARIMIZ GÖREVE BAŞLADI”

Sıfır Atık Projesi kapsamında hizmet verecek mobil araçların faaliyetlerine ilişkin konuşan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak çevreye, doğaya yapmamız gereken yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini her defasında ifade ediyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında şimdi de yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Selimpaşa Mahallemizde inşası tamamlanmak üzere olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz ile koordineli görev yapacak olan "Mobil Sıfır Atık Toplama Araçlarımızı" vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu araçlar mahalle mahalle gezecek. Sayılarını 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Konutlarda oluşan kağıt-karton, plastik, metal, cam ambalaj atıkları, atık pil, elektrikli-elektronik atık ve bitkisel atık yağlarını mobil araçlarımızla toplayacağız. Bu araçlarımızın içerisinde bilgisayar yazılımı ve kontör yüklenen bir kart da bulunacak. Ev hanımları bize verdikleri atıklar sayesinde kartlarına yüklenen kontörle marketlerden, restoranlardan, tesislerden alışveriş yapabilecekler. 3 adet Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı, 1 adet Acil Müdahale Aracı ve 1 adet Denetim Aracımız bu kapsamda çalışmaya başladı. Hayırlı olsun.” dedi.

“SİLİVRİ’DEKİ 19 MAHALLEMİZ SUYU ARTIK UCUZ KULLANACAK”

Köy hayatının yaşandığı mahalleri kapsayan ve birçok avantaj sağlayan Kırsal Mahalle Yasası'nın 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Kırsal Mahalle Yasası devreye girdi. Öncelikle hükümetimize ve TBMM’de bu yasa için çalışan tüm komisyon üyelerine şükranlarımı sunmak istiyorum. Silivri Belediyesi olarak da komisyonumuzun yapmış olduğu titiz çalışmalar neticesinde 19 mahallemizi Kırsal Mahalle Statüsüne kavuşturduk. Burada hükümetimizin getirmiş olduğu basit usulle vergi, emlak vergi muafiyeti, yapı ruhsat harçlarının alınmaması ve bununla birlikte en fazla gündemde olan su tarifelerinin şehirlerdeki su tarifesinin ¼’ünü geçemeyecek olan kısmı kanunlaşmış bulunuyor. Bundan sonra Silivri’deki 19 mahallemiz artık suyu ucuz kullanacak. İBB’nin bize göre yapmış olduğu fazla tahsilatların geri alınması ile ilgili mücadelemiz de devam edecek.” dedi.

“SANAYİ ALANLARINDAKİ PLAN NOTLARI DEĞİŞTİ”

Başkan Yılmaz, sanayi alanlarındaki plan notlarının değişmesi ile ilgili “Yapmış olduğumuz bir önemli çalışma da sanayi alanlarının plan notlarındaki değişiklikler. Silivri’deki sanayicilerimizin her birinin hem ihracat hem istihdam noktasındaki katkılarından dolayı başımızın tacı olduklarını, onlarla ilgili yapılacak çalışmalarda da bütün meclis üyelerimizin buna destek vereceğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Silivri Çanta, Değirmenköy, Selimpaşa, Ortaköy ve Kavaklı mahallelerinde yer alan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Sanayi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Ticaret Alanı fonksiyonlarına ilişkin hükümlerine “Silo, baca, su deposu, asansör kulesi gibi teknolojik gereklilikler nedeniyle ihtiyaç gereken yapılarda en çok 27.50 metreyi aşmayacak şekilde, yan ve arka bahçe mesafelerini de 5 metreden az olmamak koşulu ile uygulama yapılabilir.” plan notu ilavesi, İBB Aralık meclisinde karara bağlandı. Yan ve arka bahçe mesafelerinden dolayı yerleşimde zorluk yaşayan yatırımcı sanayicilerimize bu konuda bir esneklik kazandırılmıştır. Belediye meclisimizde bu kararı alan ve İBB meclisinde bu kararı geçiren, emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, sanayicilerimize de Silivri ve ülke ekonomisi adına hayırlı yatırımlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİMİZE HERKESİ BEKLİYORUM”

Silivri Belediyesinin kültür sanat etkinliklerinin hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, Ocak ayında gerçekleştirilecek olan etkinliklere davette bulunarak, “Ocak ayında çocuk ve yetişkin tiyatroları, resim ve fotoğraf sergileri ile dolu dolu geçecek kültür sanat programlarımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.” dedi.