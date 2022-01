Başkan Yılmaz: 'Silivri Belediyesinin Ekonomik Yapısı Her Geçen Gün Güçleniyor'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Silivri’de görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Oğuz Aral Sergi Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Emre Sarısaltıkoğlu, Hasan Solak, Etüt Proje Müdürü Tarık Gürleyen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş ve ilçede faaliyet gösteren basın mensupları katıldı. Toplantıda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi tarafından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen hizmetler ve 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna bilgi verdi.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ”

Toplantıda gazetecilerin gününü kutlan ve vefat eden gazetecileri yâd eden Başkan Volkan Yılmaz, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmeyi ve sizlerin aracılığı ile 2021 yılında Silivri Belediyesinin yapmış olduğu işleri, icraatları, yatırımları ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla paylaşalım istedik. Öncelikle çok zor şartlarda toplumun haber alma özgürlüğünü sağladığınız için sizlere teşekkür ediyor, gününüzü kutluyorum. Silivri’mizde uzun yıllar gazetecilik yapan ve ebediyete irtihal eden önemli şahsiyetler; İlhan Uygun, İsmail Güçlü, Feza Behiye Kaya, Salih Kepenek ve son olarak vefatıyla bizleri üzüntüye gark eden İrfan Ermiş ağabeyimizin kabri nur mekânları cennet olsun. Tedavileri devam eden Cihangir Davutoğlu ve Bedri Saçkıran ağabeyimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz göreve gelmeden önce de geldiğimizde de söylediklerimizin, vadettiklerimizin arkasında olmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin 100’üncü yılına doğru, 2023 yılında 23 dev proje diyerek sizlerin huzuruna çıkmıştık. Görev süremiz boyunca bu 23 dev projenin hemen hemen hepsinin tamamlanacağını, bu projelerimizin arasında yer almayan birçok hizmeti de hayata geçireceğimizi söylemiştik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

“İMAR PLANI KEŞMEKEŞLİĞİ ÇÖZÜLÜYOR”

Toplantıda Silivri Belediyesi tarafından 2021 yılında gerçekleştiren faaliyetler ve 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bir sunum yapan Başkan Yılmaz, “1985 yılından kalan ve belde belediyelerinin Silivri ile birleşmesiyle keşmekeş haline gelen imar planlarının yapılmasıyla ilgili bir sözümüz vardı. Bununla ilgili ihalemizi yaptık ve 2,5 yıldır çalışıyoruz. Selimpaşa, Ortaköy, Kavaklı, Çanta, Gümüşyaka ve Değirmenköy mahallelerimizi kapsayan 12.000 hektar alanda İmar Planı değişikliği çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Balıkçı barınaklarımızın olduğu bölgede bir Amatör Denizcilik Bölgesi ilan edilmesine yönelik çalışmamız var. Projesi kapsamında; vaziyet planı, peyzaj alanı, jeolojik ve deniz altı haritalama çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Silivri’de yaklaşık 80.000 vatandaşımızın yaşadığı Selimpaşa’dan Kınalı’ya merkez ve sahil bölgemizi kapsayan E-5 Karayolunun güneyindeki alan 1985’ten kalma planlarla yönetiliyordu. Günün şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla yaklaşık 16 kilometre sahil bandı uzunluğunda ve 1000 hektarlık bir alanda hazırladığımız 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde onaylanmıştır. Böylece Silivri’nin bir kronik sorunu daha çözüme kavuşturmuş olduk. 2009 yılında yaşanan sel felaketi sonrasında Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan Boğluca Deresi ve yan kollarının bulunduğu alan ve yakın çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 02.07.2012 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Taşkın riski nedeniyle Yapı Yasaklı Alan olarak planlanmıştı. Yaklaşık 153 hektarlık gibi çok geniş bir sahada 2009 yılından bugüne herhangi bir imar ve inşaat faaliyeti maalesef mümkün olmamıştır. Kentsel dönüşümün önü açılması amacıyla zorunlu olan plan değişikliği için çalışmalar tamamlandı ve İBB’de onaylandı. Bu kronik problemi çözme bize nasip oldu. Ayrıca ilçemizdeki sanayi ve konut dışı kentsel çalışma adalarındaki çekme mesafelerine ilişkin plan notu değişikliği da İBB Meclisi tarafından onaylandı.” ifadelerini kullandı.

“KIRSAL MAHALLELERİMİZİ BELİRLEDİK”

Kırsal Mahalle konusuna da değinen Başkan Volkan Yılmaz, bu konuda yaşanan süreçle ilgili verdiği bilgilerin ardından, “Biz ucuz su kullanımından yola çıkarak İBB gündemine taşıdığımız konu TBMM’ye taşındı. Cumhur İttifakı milletvekillerimizin önergesiyle Kırsal Mahalle Yasası çıkarıldı. 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve köy hayatının devam ettiği mahallelere birçok indirim ve muafiyet hakkı tanıyan bu yasa ile birlikte biz de; Akören, Alipaşa, Bekirli, Beyciler, B.Çavuşlu, B.Kılıçlı, B.Sinekli, Çayırdere, Çeltik, Danamandıra, Fener, Gazitepe, Kadıköy, Kurfallı, K.Kılıçlı, K.Sinekli, Sayalar, Seymen ve Yolçatı mahallelerimizi Kırsal Yerleşik alan olarak ilan ettik. Böylece köylümüz ve çiftçimiz büyük kazanımlar elde etmiş oldu. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“FİNANS YAPISI GÜÇLÜ BİR BELEDİYE HALİNE GELDİK”

Silivri Belediyesinin mali durumu ve bütçesine ilişkin bilgiler paylaşan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizde en fazla dikkat ettiğimiz konu kendi ayakları üzerinde duran bir belediye, denk bütçe hatta artı bütçe idi. Türkiye’de belediyeler denilince akla bütçe açıkları, borçlar geliyor. Biz 2019 yılında göreve geldiğimizde kendi yapmadığımız, ilk üç ayı benden önceki belediye başkanı ve yönetimi tarafından kullanılan bir bütçe ile denk bütçeyi gerçekleştirdik. 2020 yılında tarihinde ilk defa yüzde 11,28 oranında 33.751.345 TL gelir fazlası verdik. 2021 yılında da gelir bütçemizi yüzde 123 oranında gerçekleştirdik ve yüzde 25 gelir fazlası vermiş olduk. Pandemi ve ekonomik şartlarda gelir bütçesinin yüzde 80’ini gerçekleştiren belediyelerin başarılı sayıldığı bir ortamda bu rakamlar oldukça önemlidir. Gelir fazlasının tekabül ettiği rakam da yaklaşık 85.000.000 TL’dir. Silivri Belediyesi gider bütçesi 335.000.000 TL olarak öngörülmüştü. Gerçekleşme oranı yüzde 97,57 oldu. Gelir hesabımızda da 338.000.000 TL olan gelirimizi 432.205.401 TL olarak gerçekleştirerek yüzde 123 gibi bir gerçekleşme oranıyla yaklaşık yüzde 25 bütçe fazlası verdik. Silivri Belediyesinin ekonomik yapısı her geçen gün güçleniyor. Güçlenmeye de devam edecek. 300 Milyon TL borçla aldığımız belediyeyi şu an 100-125 Milyon TL arası seyreden borçluluk oranıyla yönetiyoruz. Ben kaynakların doğru yönetildiği, tasarrufun, belediye kanyaklarının çarçur edilmediği yönetimlerle, Türkiye’deki kaynakların her belediyeye yeteceğini düşünüyorum. Ben geldiğimde Silivri Belediyesinin 200 Milyon TL devlete borcu vardı. Şu an Silivri Belediyesi yapılandırmış olduğu taksitleri günü gününe ödüyor. Ödemeye de devam edecek. Artan maliyetlerin ve çeşitli bahanelerin arkasına sığınmadan gerek sponsorlarımızla gerek hibelerle belediyemizin bütçesine dokunmadan birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Silivri Belediyesi finans yapısı güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, işçisine, memuruna, müteahhidine borcunu ödeyen, günü güne bütün ödemelerini yapan bir belediye haline geldi. Silivri Belediyesi olarak ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ olarak nitelendirdiğimiz 2022 yılında da önemli yatırımlar yapmaya, projelerimizi birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.