Başkan Yılmaz: ‘Silivri’nin iki yakası bir araya gelecek’

Silivri’nin bir sorunu daha Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun gayretleri ve yürüttüğü istişareler neticesinde çözüme kavuşuyor. İlçenin iki yakasını bir araya getirecek olan viyadükle geçiş ve otogar düzenlemesinin de içerisinde yer aldığı Kınalı - Büyükçekmece arasındaki 41 kilometrelik D-100 devlet yolu yapım işi 2022 yılı yatırım programına alındı. Karar 15 Ocak 2022 tarih ve mükerrer 31720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

EKİM AYINDA DÜZENLENEN TOPLANTI SONRASI SÜREÇ HIZ KAZANDI

Başkan Yılmaz, geçtiğimiz ekim ayında restorasyonları tamamlanan Mimar Sinan Köprüsü ve tarihi Kısa Köprü’nün açılışı için Silivri’ye gelen ve Silivri Belediyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Karayolları heyetine; ilçenin ulaşım sorunları, BP benzinlik önünde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili bir sunum yapmış ve proje örnekleri sunmuştu. Sürecin hızlanmasını sağlayan bu toplantı, projenin 2022 yılı yatırım programına dâhil edilmesi ile amacına ulaşmış oldu.

“SİLİVRİ’MİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

D-100 devlet yolunun yapım işi ile ilgili kararı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ‘Silivri’mize Müjde!’ başlıklı paylaşımla kamuoyuna duyuran Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2022 Yılı Yatırım Programının kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı, 15 Ocak 2022 tarih ve mükerrer 31720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Silivri’mizin iki yakasını bir araya getirecek olan viyadükle geçiş ve otogar kavşak düzenlemesinin de içerisinde yer aldığı Kınalı – Büyükçekmece arasındaki 41 kilometrelik D-100 devlet yolu yapım işi 2022 Yılı Yatırım Programında yer almıştır.

Silivri’mize hayırlı ve uğurlu olsun.

Bu projenin yatırım programında yer almasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’na, desteklerini esirgemeyen TBMM Başkanvekili Sayın Celal Adan’a ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli talimatları veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Silivrili hemşehrilerim adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”