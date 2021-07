Başkan Yılmaz: “Silivri’nin Katma Değeri Yükselecek”

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasında önemli gün ve haftalara değinen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş’in babası Gazeteci İrfan Ermiş başta olmak üzere, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan siyasi parti sözcüleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı.

“BÜTÇE DİSİPLİNİ SAYESİNDE ARTI BÜTÇELERLE DEVAM EDİYORUZ”

Toplantının 2. gündem maddesi olan “Mülkiyeti belediyemize ait Çanta-Mimarsinan Mahallesi, 130 ada, 22 Parsel sayılı taşınmazın, vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.” sırasında CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın “Maliye Bakanlığına olan borçlarımızla alakalı daha önce de bir arazi devri yapmıştık. Siz defalarca belediyemizin mali yapısını düzelttiğinizi ve bu sebeple rahat hareket edebildiğinizi ifade etmiştiniz. Madem para var borçları niye nakden ödemiyor da arazi devri yapma ihtiyacı hissediyorsunuz?” sorusuna “Bunu ciddi olarak mı söylüyorsun?” diyerek karşılık veren Başkan Volkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle şunu hatırlatmak isterim ki biz belediyeyi yanılmıyorsam yaklaşık 200 milyon vergi borcu ile devraldık. Ben belediyemizin kasasını evimdeki kuruş gibi aziz bilip öyle yönetmek ve koruyup kollamak durumundayım. Öyle yaptığım için de bütçe disiplini ve artı bütçelerle devam ediyoruz. Siz ise okul, sağlık ocağı, yol, oyun parkı, spor alanları, kültür merkezleri, gençlik merkezleri yapmayıp o parayla bu borcu kapatmamı söylüyorsunuz. Biz zaten kamu hizmeti yapan, belediyemize getirisi olmayan bir arazi ile bu borcu kapatıyoruz ancak siz bunu yapmayın kasanızdaki parayı götürün bakanlığa ödeyin diyorsunuz. O günler de gelecek merak etmeyin. Silivri Belediyesi borçlarını kapatıp, günü gelen vergi borçlarını zamanında ödeyebilen bir belediye haline de gelecek. Amacımız el birliği ile Silivri Belediyesini borçsuz, ayakları üzerinde duran, bütün yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapabilen bir belediye haline getirmek.” dedi. 2. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“SELİMPAŞA KAVŞAĞINDA YENİ BİR İMAR PLANI YAPIYORUZ”

Gündemin 8. maddesi olan “Silivri ilçesi, Selimpaşa Kavşağı ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.” hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Selimpaşa kavşağı bildiğiniz gibi kronik bir problem. Burada İBB tarafından bir köprülü kavşak ve bir battı-çıktı projesiyle çalışmalar başlatıldı. Bu alanda kalan imar planları bildiğim kadarıyla mahkeme tarafından reddedildi. Yeni bir 18 uygulaması yapılması gerekiyordu. Bununla birlikte kavşaktan etkilenen vatandaşlarımızın hem mağdur edilmemesi hem de İBB’nin kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü bizden bir talebi oldu. 1/1000’lik plan yaparsanız biz de 5000’lik ile uygun bir hale getirirsek en azından İBB kamulaştırma maliyetlerine maruz kalmaz. Ayrıca mahkeme ve kamulaştırma ile ilgili vatandaşlarla yapılacak aradaki mülahazalar oluşmaz diye Silivri Belediyesi olarak İBB’nin talebi üzerine 1/1000’lik imar planını yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Gündemin 8. maddesi oy birliği ile kabul edilerek İmar Komisyonuna havale edildi.

“SİLİVRİ’YE YAKIŞAN KAPALI PAZAR YERLERİNİN YAPIMINA DEVAM EDİYORUZ”

Meclis toplantısının 11. gündem maddesi olan “İlçemiz Kavaklı Hürriyet Mahallesi, Celil Sokak üzerinde Cuma günleri kurulmakta olan semt pazarının Kavaklı Hürriyet Mahallesi 2136 parselde bulunan Belediyemize ait hizmet binasının yanındaki alana taşınmasının görüşülmesi.” sırasında konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Kavaklı’da çok amaçlı bir Kapalı Pazar Yeri inşa ettik. Pazar yerimizde cuma günleri kapalı pazar kuruluyor ve aynı zamanda düğünlere, kına gecelerine, asker uğurlamalarına ve toplantılara da açık bir şekilde hizmet veriyor. Yapımı devam eden Ortaköy Kapalı Pazarımız 10 gün içerisinde bitecek. Değirmenköy Kapalı Pazarı ve Köylü Pazarı’nın da bugün temelini atıyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi çok hızlı bir şekilde Silivri’ye yakışan kapalı pazar yerlerini yapmaya devam ediyoruz. Selimpaşa’da kapsamlı, büyük ve üzerine izinlerini aldığımız güneş enerji sisteminin yapılacağı, çok amaçlı bir pazar yerinin yapımına başlayacağız. Pazartesi günleri kurulan semt pazarı artık Silivri’nin yükünü taşıyamadığı gibi aksine yük olmaya başladı. Onun için biz Yeni Mahalle’de eskiden yapılan üçte biri kapalı üçte ikisi açık olan pazarın açık olan alanı da kapalı hale getiriyoruz. Yeni Mahalle’ye, Kumluk mevkiine artık semt pazarlarının kurulması, pazartesi pazarının da yükünün hafifletilmesi gerekiyor. Onun için Belediye Konutlar Bölgesinde yer bakıyoruz. Oraya da yaklaşık 1200-1500 kişi kapasiteli bir kapalı pazar alanı yapmayı planlıyoruz. Mahallelerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi. 11. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“BU YIL 40 BİN TON ASFALT SERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Toplantının 12. gündem maddesi olan “İstanbul Büyükşehir Belediyesince, asfalt ve asfalt elemanlarının faaliyetlerinde kullanılması için belediyemize verilen yardımın kabul edilmesinin görüşülmesi.” ile ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Silivri’nin, coğrafi alanı ve dağınık nüfusuna bakıldığında ve diğer ilçelerle kıyaslandığında asfalt ihtiyacı konusunda çok adaletsiz bir dağıtım durumu vardı. Aynı şey Şile ve Çatalca için de geçerli. Yüzölçümü 8,5 kilometrekare olan Güngören, yüzölçümü 870 kilometrekare olan Silivri’den daha fazla asfalt alıyordu. Kaldı ki Güngören’de, Şişli’de, Bakırköy’de, Kadıköy’de neredeyse asfaltlanacak alan yok gibi. Onun için biz İBB Meclisi’nde bunun hesaplama yönteminin doğru olmadığını; coğrafik, kırsal ve köy yerleşik alanların dikkate alınarak bu hesaplamanın değiştirilmesi gerektiğini defaten söyledik. Bu söylemlerimizin ardından miktar olarak çok tatmin etmese de Silivri’nin artık ilk 3’te değerlendirilmesi yine de memnuniyet verici. Bu nedenle İBB yetkililerine, İSFALT’a teşekkür ediyorum. Şu an biz de Silivri Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bu yıl 40 bin ton asfaltı Silivri’de ihtiyaç olan bölgelere sermeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. 12. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“YAPACAĞIMIZ TEKNOPARK SİLİVRİ’YE BÜYÜK KATMA DEĞER GETİRECEK”

Başkan Volkan Yılmaz, meclis toplantısının 22. gündem maddesi olan “Silivri Belediyesi mülkiyetindeki 451 ada 4 parsel sayılı taşınmazın üzerinde Kadir Has Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Yönetici şirketi kurulması için gerekli protokol ve sözleşmenin imzalanmasına yönelik Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” hakkında şöyle konuştu: “Kadir Has Üniversitesinin açıldığı dönem bölgemizde çok olumlu bir hava estirmişti. Ancak o günkü belde belediyesi olan Selimpaşa Belediyesi ile Kadir Has Üniversitesinin arasındaki uzlaşma bulunamamasının ardından Kadir Has yatırımlarının tamamını özelleştirmeden satın aldığı Cibali’deki eski tütün fabrikasına kaydırdı. Halihazırda orada ek binalarını da yaptı ve şu an yaklaşık 1,5 yıldır Silivri Belediyesindeki Selimpaşa Kampüsünde tek bir öğrenci bile, tek bir hizmetli bile yok. Bina 2 yıldır atıl bir şekilde duruyor. Biz Kadir Has Üniversitesi yetkililerini 2 defa ziyaret ederek görüştük. İlk ziyaretimde kendilerine ‘Burayla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz?’ dediğimde, ‘Şu süreçte biz Kadir Has Üniversitesine bir yatırım yapmayı öngörmüyoruz.’ ifadelerini kullandılar. Biz kendilerine buraya Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesinin iş birliği ile bir teknoloji merkezi, bir teknopark yapmayı teklif ettik. Yaptıkları mütevelli heyeti toplantısı sonrası bu konuda bize olumlu dönüş yaptılar. Pandemi tabi bizim hızımızı biraz kesti. Son dönemde yaptığımız görüşmede teknopark projemizi olgunlaştırdık. Silivri Belediyesinin de içerisinde olacağı bir teknopark projesini hayata geçirmek üzereyiz. Şunu belirtmek isterim ki ben buradan bir kâr elde etmeyi düşünmüyorum. Bir teknopark, bir teknoloji gelişim merkezi Silivri’ye büyük katma değer getirecek. Bütün araştırma geliştirme şirketlerinin birimlerinin içinde yer aldığı, kaliteli insanların çalıştığı, çok önemli bir prestij merkezi olacak. Kadir Has ve Silivri Belediyesinin içerisinde olduğu bir teknoparkın Silivri’ye çok önemli bir değer katacağını düşünüyorum.”

MELİH YILDIZ: “TEKNOPARK İÇİN VERDİĞİNİZ UĞRAŞ VE MÜCADELE İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Başkan Yılmaz’ın teknopark yapımı hakkındaki açıklamaları üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, “Bu proje bizim de uzun yıllar uğraş verdiğimiz, uzun yıllar dillendirdiğimiz fakat bir türlü hayata geçiremediğimiz bir proje. Bu konuyla alakalı mücadele verdiğiniz, uğraş verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu projeyi destekleyeceğimizi ve sizinle beraber hareket edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.” dedi. 22. gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclis Toplantısında görüşülen 23 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara gönderildi.