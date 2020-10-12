Başkan Yılmaz “Sorun Çözülene Kadar Ben de Minibüsçüyüm”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılı Ekim ayı toplantısının 1.oturumu Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Pandemi sürecinde en çok yara alan ve zarar eden sektörlerden biri de ulaşım sektörü oldu.” diyerek minibüsçü esnafının yaşadığı problemleri İBB meclisinde gündeme getirdi. Başkan Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Biz İBB olarak, Şile, Silivri ve Çatalca’da faaliyet gösteren 212 taksiyi kırmızıdan sarıya çevirdik bu problemi çözdük. Halk otobüsü problemini çözerek kilometre bazlı tek tip taşımacılığa geçtik. Ama unuttuğumuz bir konu var, o da minibüsçüler. Özellikle taşra da minibüsçü esnafının durumu çok zor ve neredeyse kontak kapatma noktasına geldiler. Silivri’ye uzaklığı 30 km’nin üzerinde olan mahalleler köyler var. 30 km ileriden ayakta yolcu almandan gelen bir minibüsün geldiğini düşünün. Ayrıca İBB’nin oralara İETT seferleri var. Bundan rahatsız değiliz. İETT o köylere 3.75 kuruşa gidiyor. Tabi ki vatandaşlarımızı ucuza taşıyacağız ama minibüs tarifesi 7 lira. Peki, minibüsçü esnafı nasıl ayakta kalacak? Onun için ben bu saatten sonra ne otobüsçüyüm ne taksici. Ben bu saatten sonra minibüsçüyüm arkadaşlar. Minibüsçülerin problemleri çözülene kadar, bu ulaşım paydaşı olan minibüsçülere İBB bünyesinde bir çözüm bulunana kadar da minibüsçülerin haklarını hukuklarını buradan savunmaya devam edeceğim.”