Başkan Yılmaz: "Spor Kompleksimizin Adı Naim Süleymanoğlu Olacak"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği tarafından Mega Saray’da düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Grup Başkan Vekili ve Şumnu Milletvekili Hamit Hamit, Targovişte Milletvekilleri İmren Mehmedova, Ceyhan İbrahimov, Kırcaali Belediyesi Meclis Başkanı Yusein Veliaydin Ahmed, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Beyzat Bedel ve Bulgaristan göçmeni vatandaşların bir araya geldiği toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, 14 Kasım seçimlerinin Bulgaristan Türkleri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Seçimlerde Türk Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı’nın kazanması için destek sözü vererek, “Buradan bütün hemşehrilerime açık çek veriyorum. Silivri Belediye Başkanı emrinizde.” dedi.

“BU SİYASİ KÖRDÜĞÜMÜ AÇMAK SİZLERİN ELİNDE”

Bulgaristan seçimlerine katılımın önemine değinerek, tüm çifte vatandaşların sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Malum olduğu üzere 4 Nisan ve 11 Temmuz tarihlerinde yapılan Bulgaristan seçimlerinde sonuç alınamadı ve bir hükümet kurulamadı. Bu nedenle 14 Kasımda 3'üncü turda yine parlemento seçimleri yapılacak ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilecek. 14 Kasım 2021 seçimlerinde Bulgaristan tarihinde 2'nci defa Türk-Müslüman Cumhurbaşkanı adayı seçime girecek. Halk ve Özgürlükler Partisi’nin Sayın Genel Başkanı Mustafa Karadayı Bulgaristan'da bizi temsilen, Türklüğü temsilen, Cumhurbaşkanı adayımız. 14 Kasım 2021 tarihinde hep beraber sandığa gideceğiz. Esasında sandığa gitmeyeceğiz, sandığa koşacağız. Bizler Anavatan Türkiye olarak bütün dikkatimizi Bulgaristan’da yapılacak olan ve Türk-Müslüman oylarıyla seçimin kaderini belirleyecek bir seçime gözümüzü dikmiş pür dikkat sizleri izliyoruz. Türk milletvekilleri orada çok ciddi bir mücadele sergiliyorlar. Hem Müslüman Türkler için hem de Bulgaristan’da yaşayan diğer azınlıklar için çok hayati önem taşıyan bir seçimin arefesindeyiz. Bu seçim ilk turda nihayetlenmeyecek. Dolayısıyla ikinci tura kalacak bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. 600 bin oyu alan aday ikinci tura kalabiliyor. Eğer biz bu seçimi dikkate alıp, eşimizi, dostumuzu, komşumuzu ellerinden tutar sandığa götürürsek, matematiksel olarak imkânı olan bir şeyi başarmak sizlerin, Bulgaristan Türklerinin elinde. Bu siyasi kördüğümü açmak sizlerin elinde. Bu kör düğümü açıp Bulgaristan Türklerinin önünü açmak, oradaki soydaşlarımızın hak ve hukuklarını korumak sizlerin elinde.” dedi.

“AÇIK ÇEK VERİYORUM SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI EMRİNİZDE!”

Her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “14 Kasımdaki seçimler ile alakalı yapılması gereken ne varsa Dernek Başkanım Beyzat Bedel ve Ercan Çalışkan başkanımız ile bütün hemşerilerime açık çek veriyorum. Silivri Belediye Başkanı sizin emrinizde! Biz 14 Kasım'da Silivri'de kendi kapımızın önünü süpürecek ve ilçemizde çok önemli bir oy kullanma oranı ile bu sınavdan başarı ile geçeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle Bulgaristan Türklüğünün onurlu bir şekilde yaşaması için mücadele eden ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanları rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Mekânları cennet ruhları şad olsun.” ifadelerine yer verdi.

SPOR KOMPLEKSİNE ‘NAİM SÜLEYMANOĞLU’ MÜJDESİ

Konuşmasının son bölümünde Bulgaristan Türklerinin efsane ismi, dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu’nu rahmetle anan Başkan Yılmaz, katılımcılara müjde vererek, “Bulgaristan Türklüğü denilince Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşlar gibi benim de hem hafızamda derin izler bırakmış hem de dost ve arkadaş olmaktan bahtiyarlık duyduğum bir isim var. Naim Süleymanoğlu... Buradan Naim Süleymanoğlu’nu da rahmetle şükranla yâd etmek istiyorum. İstanbul’da yüzme havuzu olmayan tek ilçe Silivri'ydi. Annelere, çocuklara bir söz vermiştik. Bu işi yarı olimpik yüzme havuzundan öteye götürdük. Basket sahaları, tenis kortları ve inşallah önümüzdeki günlerde kapalı spor salonu ve futbol sahalarından oluşan bir spor kompleksini Silivri’mize kazandıracağız. Bunun şunun için söylüyorum. Bu Silivri’ye yakışan spor kompleksinin adı da ‘Silivri Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ olacak. Bu müjdeyi de bütün hemşehrilerimle paylaşmak istedim. Gönlü, yüreği, aklı, fikri Türklükle atan, Türk dünyasına sevdalı bütün gönül dostlarına, Bulgaristan’daki bütün soydaşlarıma selam olsun.” dedi.

Başkan Yılmaz’ın Naim Süleymanoğlu müjdesi katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Toplantıda Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Beyzat Bedel, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 22:13