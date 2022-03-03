Başkan Yılmaz: “TOKİ Silivri’de kentsel dönüşüm çalışması başlatıyor”

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Silivri İlçe Kaymakamlığı tarafından Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Silivri Afet Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve basın mensupları katıldı. Toplantıda basın mensuplarına AFAD’ın uygulamalarıyla ilgili videolu bir sunum yapılırken, Silivri’de gerçekleştirilen afetle mücadele çalışmaları hakkında da bilgiler verildi. Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu’nun, merkezin çalışmalarıyla ilgili yaptığı sunum ve bilgilendirmelerle başlayan toplantı, yapılan konuşmalar ile devam etti.

“KİPTAŞ’A VE TOKİ’YE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI YAPIYORUM”

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “1-7 Mart Deprem Haftası’nda yapacağımız etkinlikleri basın mensuplarımızla paylaşmak üzere bir aradayız. Öncelikle Silivri Belediyesi olarak doğal afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak adına neler yaptığımızı çok tekrara düşmeden paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi uzmanlar hemen her platformda büyük İstanbul depreminin kapıda olduğunu söylüyor. Silivri de maalesef bu deprem hatları üzerinde yer alıyor. Bunun yanında ilçemiz su taşkınları, sel, heyelan gibi birçok afet riskini de içerisinde barındırıyor. Biz bu nedenle göreve gelir gelmez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın tüm belediyelerden istediği Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni hazırladık. Bu, Silivri’nin afetlere karşı zayıf noktalarını, riskleri ve yapılması gerekenleri içeren önemli bir yol haritasıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) geçirdik ve şimdi de Bakanlığımızın onayını bekliyoruz. Bununla birlikte Silivri’mizde kentsel dönüşüm hamlesine bir nebze de olsa soluk olmak adına SİYTAŞ’ı kurduk. Ardından Silivri Belediyesi olarak; ilçemizin en eski konutları olarak bilinen ve 122 daireden oluşan Varnalı Konutlarında kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Buradaki çalışmaları Saral İnşaat ile ortaklaşa yürütüyoruz. Projeyi 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Takdir edersiniz ki Silivri Belediyesi, ilçedeki tüm kentsel dönüşüm çalışmalarını tek başına omuzlayabilecek birikime, güce, ekonomiye ve teknik donanıma sahip değil. Buradan bir kez daha İBB’nin bir kurumu olan KİPTAŞ’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kurumu TOKİ’ye, tüm siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde kentsel dönüşüm çağrısı yapıyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum’u son ziyaret ettiğimde bu konuda çok olumlu temaslarımız oldu. Şuanda Silivri’de TOKİ marifetiyle yapılacak bir kentsel dönüşüm çalışması başlatılmış durumda. Çalışmalar somutlaştığında ve belli bir noktaya geldiğinde ayrıntıları tüm kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

“DEPREMDE ZARAR GÖREN İKİ OKULUMUZU YENİDEN İNŞA ETTİK”

Afetlerle mücadele çalışmaları konusundaki açıklamalarını sürdüren Başkan Yılmaz, “Boğluca Deresi olarak bilinen ve 2009 yılındaki sel felaketinin ardından yapı yasaklı alan olarak ilan edilen bölgede bildiğiniz gibi kentsel dönüşüm çalışmaları yapılamıyordu. Çünkü yapı yasağı nedeniyle yıkılan binaların yerine yeni bir bina inşa etmek imkânsızdı. Silivri Belediyesi olarak yapı yasaklı alan ibaresinin kaldırılması için hazırladığımız teklifi önce ilçe meclisimizden sonra da İBB’den geçirdik ve buradaki kronik problemi çözmüş olduk. Yine depremden yıkılan iki okulumuz vardı. Biri Çeltik Mahallemizde bulunan ilkokul, diğeri de Ortaköy Mahallemizde bulunan Sezin Öztaş İlkokuluydu. Çeltik’teki okulumuzu İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun, Ortaköy’deki okulumuzu ise Bakanımız Murat Kurum’un destekleriyle yeniden inşa ettik. Ben kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.

“75 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZA AFET KONUSUNDA EĞİTİM VERDİK”

Silivri Afet Koordinasyon Merkezinin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri’de afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gerekenleri etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla Silivri Afet Koordinasyon Merkezini kurduk. Silivri Belediyesi tarihinde ilk defa kendi arama kurtarma ekipleriyle Silivri’nin dışındaki vatandaşlarımızın yardımına koştu. İzmir Bayraklı’daki depremde İzmir’deydik. Yine orman yangınlarında Manavgat ve Milas’a destek olduk. Arkasından sel ve su baskınlarının yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalara katıldık. Bildiğiniz gibi 2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilmişti. Biz de buradan üzerimize bir sorumluluk aldık ve 75 binin üzerinde vatandaşımıza afet bilincini aşılamak amacıyla eğitim verdik. Silivri Belediyesi şu an Türkiye ve İstanbul’da afetler konusunda en fazla eğitim veren belediye konumundadır. Eğitim verdiğimiz kurumlar arasında İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da var. Tabi bu faaliyetleri yaparken AFAD’a akredite olmamız çok önemliydi. Silivri Belediyesi, Türkiye’de 1000’in üzerindeki belediye arasından AFAD’a akredite olmayı başarabilen 2’nci belediye oldu.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’DE 200 KİŞİLİK YEREL DESTEK HİZMETLERİ EKİBİ OLUŞTURUYORUZ”

Silivri’de afetlerde görev yapmak üzere 200 kişilik yerel destek hizmetleri ekibi oluşturduklarını açıklayan Başkan Yılmaz, “İçişleri Bakanlığımız Türkiye’deki tüm ilçe belediyelerinde ‘Yerel Destek Hizmetleri’ adında bir birim oluşturmayı hedefliyor. Bu konuda Silivri pilot bölge ilan edildi. Silivri Belediyemizin personellerinden 200 kişiyi belirledik ve ekip, ekipman, kıyafet ve teçhizatlarını oluşturduk. Ekibimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra çadır kurmadan enkaz kaldırmaya kadar birçok konuda donanımlı bir hale gelecek ve doğal afet anlarında AFAD’ın ve İçişleri Bakanlığının emrinde olacak.

Biz, afetlere karşı yaptığımız çalışmalarla öncü, önder ve örnek bir belediye olmaya devam edeceğiz. Burada deprem farkındalığını oluşturmak adına siz değerli basın mensuplarımıza da önemli görevler düşüyor. Ben bu konuda yapacağınız çalışmalar için şimdiden hepinize teşekkür ediyor; saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.

TOĞAN: “AFET EĞİTİMLERİNİ EN HIZLI ŞEKİLDE VEREN İLÇE BİZİZ”

Başkan Yılmaz’ın ardından bir konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “1-7 Mart Deprem Haftası’nda geniş kitlelerin depremle ilgili bilinç edinmeleri için bir dizi etkinlikler düzenliyoruz. Ne kadar fazla kişiye ulaşabilirsek bunu Silivri için bir kazanç olarak görüyoruz. Silivri’de afetler konusunda birçok çalışma yürütülüyor. Olası bir afete hazırlıklı olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın da sivil toplum örgütlerimizin de bu konuda mutlaka bilinçlenmesi gerekiyor. Başkanımız Volkan Yılmaz’ın da ifade ettiği gibi ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımıza afet bilinci ve farkındalık eğitimleri veriyoruz. İstanbul içerisinde bu işi en hızlı, en ivmeli şekilde yapan ilçe biziz. Ben bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm basın mensuplarımıza da bugün burada oldukları için, deprem farkındalığı oluşturmak adına sundukları ve sunacakları kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, konuşmaların ardından yapılan soru cevap bölümü ile son buldu. Etkinliğin sonrasında Kaymakam Tolga Toğan, Başkan Yılmaz ve basın mensupları Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından Silivri AVM'de kurulan eğitim ve tanıtım parkurunu ziyaret etti.