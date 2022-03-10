Başkan Yılmaz: “Tüm Ekiplerimiz Sahada”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası Silivri’de sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve yağışın etkilerini en aza indirmek adına hummalı bir çalışma başlattı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek merkez sorumlusu Uğur Tozlu’dan bilgi aldı. Bunun yanı sıra Silivri Afet Koordinasyon Merkezinde Kaymakam Tolga Toğan başkanlığında durum değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Merkezde bulunan MOBESE kameraları aracılığıyla ana arterler, cadde ve sokaklar ile köy yollarını inceleyen Kaymakam Toğan ve Başkan Yılmaz gerekli yerlere müdahale talimatları verdi. 450’si belediye personeli olmak üzere toplam 853 personel ve 174 araçla karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Diğer yandan, Başkan Volkan Yılmaz ve ilçe kaymakamı Tolga Toğan mahalleleri ziyaret ederek mahalle muhtarlarından bilgi alıyor.

BAŞKAN YILMAZ: “EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA”

Kar yağışı nedeniyle şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarla birlikte dün Silivri Belediyesi olarak teyakkuza geçmiş ve hazırlıklarımızı yapmıştık. Afet Koordinasyon Merkezimizde, İlçe Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan başkanlığında ilgili kurum müdürleri ile karla mücadele koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Kar yağışı başlamadan kritik noktalara kar küreme, tuzlama, ilk yardım ve ikram araçlarımızı konumlandırdık. Bugün saat 16.30 itibarıyla Afet Koordinasyon Merkezimize gelen 130 talebe ekiplerimiz müdahale etti. Yolda kalan 23 araç kurtarıldı. 8 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilçemiz genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Cadde ve sokaklarımıza toplam 190 ton tuz döküldü. Şuan köy yolları da dâhil olmak üzere kapalı olan hiçbir yolumuz bulunmuyor. Yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımız için düzenli olarak mama dağıtımlarımız sürüyor. Silivrili hemşehrilerimiz acil durumlar için 444 20 47 numaralı hattımızı 24 saat arayabilirler.” dedi.