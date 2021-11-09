Başkan Yılmaz’dan 10 Kasım Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihal edişinin 83’üncü yıl dönümünde anma mesajı yayınladı. Başkan Yılmaz’ın mesajı şöyle:

“Bugün Aziz Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. Yıl dönümüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; şahsında temerküz etmiş devlet adamı vasfıyla, muzaffer komutan yapısıyla Türk tarihine damga vurmuş bir değerdir. Sahip olduğu azim ve kararlılığıyla Türk milletinin yol başçısı olmuştur. Karanlığı reddeden, esareti tersleyen, bağımsızlığa sevdalı kutlu millet varlığına kurtuluş yıllarında liderlik yapmıştır. Atatürk Türk milletine kendisini adamış, Milli Mücadele’yi başarıya ulaştırmak için canını dişine takmış inanmış ve ülkü sahibi bir şahsiyettir. En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ne bir elinde bayrak diğerinde silah olduğu halde vuruşa vuruşa, siyaset ve stratejinin imkânlarını kullana kullana ulaşmayı bilmiştir. Çaresizliğin hicranıyla kıvranan, yorgunluk ve yoksulluğun ateşiyle kavrulan Anadolu’yu düşman postallarından temizleyip Türk milletini yüksek hedeflere yönlendirmiştir. Bize göre, 10 Kasım ağıt, matem döneminden ziyade, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daha iyi anlaşılması, daha iyi tanınması için bir fırsat, bir imkân, bir eşik olmalıdır. Çünkü hala Atatürk’ü idrak edemeyen, etse bile ifade edemeyen, üstelik hakkını teslimden imtina eden yeminli Cumhuriyet hasımları, yozlaşmış millet ve milliyet muhalifleri vardır, her türlü tezgâhları açıktır, alenidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir, Cumhuriyet’in banisidir, Türkiye’nin iftiharıdır. Atatürk demek, Ne Mutlu Türküm diyene sözüne sadakattir. Atatürk demek, zehirli hedeflere, zelil hesaplara karşı tam bağımsızlık ülküsünde buluşmak demektir. Nitekim Atatürk demek Türk demektir, Cumhuriyet demektir, Samsun’dan İzmir’e kadar adım adım, aşama aşama sahnelenen kahramanlık demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naçiz vücudu 83 yıl önce toprak olmuştur. Naçiz vücudu toprak olsa da, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar yaşayacak, sonsuza kadar var olacaktır. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Bu düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 83. yıldönümünde ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Manevi hatırası önünde tazimle eğiliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun diyorum.”

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 15:10