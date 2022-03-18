Başkan Yılmaz’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümüne ulaşmanın sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi; necip Türk milletinin kahramanlık destanlarının anıtlaşmış örneğidir. Çanakkale bir ruhtur. Çanakkale azim ve kararlılıktır. Çanakkale emsalsiz bir vatan sevgisinin nişanesidir. Varlığımıza, bayrağımıza, hürriyet ve istikbalimize kastetmek isteyenlere karşı verilmiş destansı bir cevaptır. Nitekim 18 Mart 1915’te yok edilmek istenen bir millet canı pahasına vatanını nasıl savunduğunu tüm dünyaya göstermiş; tarihin akışı değiştirilmiş, Türk’ün gücü müstevlilerin hafızasına mıh gibi kazınmıştır. Kınalı kuzular kanlarıyla destan yazmışlar, vatan, bayrak ve milli namusu lekeletmemişlerdir. Çanakkale’de iman gücü, var olma sevdası, istiklal aşkı, kardeşlik hissiyatı; batılın elçilerini, küfrün hesap ve heveslerini silindir gibi ezip geçmiştir. Çanakkale’nin her köşesi tertemiz şehit kanlarıyla yoğrulmuş; kaldırılan 215 okkalık top mermileri, Allah Allah nidalarıyla düşman mevzilerini dağıtan milli kudret istikbalimize nefes aldırmıştır. Bizler işte böyle kahramanların, böyle vatan aşıklarının, böyle serden geçtilerin torunlarıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bekamıza ve bölünmez bütünlüğümüze kastedecek tüm mihraklara gereken cevabı verecek; ‘Çanakkale Geçilmez’ ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107’nci yıl dönümünde; Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ulusu ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.