Başkan Yılmaz’dan 19 Mayıs Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Millet olarak uzun ve zorlu tarihimiz içinde pek çok önemli mücadele ve zaferimiz vardır. Bunlar arasında çok ayrı ve anlamlı yeri olan bir başlangıç adımı vardır. İşte bu gün özgürlük ve bağımsızlık gibi, varlıkla yokluk gibi çok önemli ve hayatî bir dönüm noktasını ifade eden 19 Mayıs 1919 günüdür. 19 Mayıs 1919, aziz vatanımızın işgal ve istilaya uğradığı bir dönemde milliyetçi kahramanların her türlü imkânsızlık içinde, sadece büyük Türk milletinin asaletinden doğan manevi kudretine inanarak mücadeleyi başlattıkları günün adıdır. 1919 tarihinde ülkemizin içinde bulunduğu durumun bir kader olmadığını haykırarak ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına’ inanan Atatürk, Samsun'dan başlayarak tüm Anadolu’ya ve insanlarımıza yansıyan ve yayılan bir kutlu mücadeleyi başlatmıştır. Umutların tükenip teslimiyet ve aczin kural haline geldiği bir zamanda Türk milletinin birlik ve dayanışma ruhu, milliyetçi şuurlarda harekete geçerek bağımsızlık meşalesini yakmış; işgal ve esaret kesin bir şekilde reddedilmiştir. Samsun’dan başlayan bu şuur ve heyecan Türk milletinin var olma ve yok olma mücadelesinin bir dönüm ve kırılma noktası olması bakımından her zaman hatırlanması, anlaşılması ve yaşatılması gereken büyük bir tarihi olaydır. Samsun’a çıkıldığı tarihteki tehditlerin benzerlerine maruz kaldığımız bugün de, her türlü yıkıcı ve bölücü emellerin karşısındaki en önemli güvencimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız geleceğinin teminatı Türk gençliğidir. Bugünümüzü gelecekle birleştirecek birlik, beraberlik ve devamlılığımızın güvencesi şüphesiz gençlerdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, ‘Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdanî emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız’ sözüyle gençliğe olan güvenini, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözüyle de beklentilerini dile getirmiştir. 2023 yılında lider ülke Türkiye hedefine ulaşabilmek için öncelikle birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi korumak, milli hasletimiz olan yardımlaşma ve dayanışma anlayışımızı diri tutmak; toplumsal huzur ve refahımızı tehlikeye atacak, kavga, tartışma ve kamplaşmalara meydan vermemek şarttır.

Milletimizin kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalayıp atma kararlılığının ilk ve en önemli adımı, millete güven ve inancın sembolü, en güç anlarda ve sorunlarda dahi çarenin ancak millette bulunduğunu anlama ve kavramanın kanıtı olan 19 Mayıs’ın 102’nci yıldönümünde Silivrili hemşehrilerimin Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum.”