Başkan Yılmaz’dan 30 Ağustos Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin hürriyet ve istiklalini yok etmeye çalışan düşman unsurlarına karşı, Dumlupınar’da kazandığı tarihi zaferin 99. yıl dönümüne ulaşmanın coşkusunu yaşıyoruz.

26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’den top sesleri eşliğinde başlayan Büyük Taarruz; işgalcileri vatan topraklarından söküp atmış ve 30 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle de Türk’ün varlığına kast edenlere acı bir ders verilmiştir.

26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle vatan haline gelen Anadolu’nun, 851 yıl sonra, yine bir 26 Ağustos’ta başlayan kutlu taarruzla hiçbir güç tarafından ele geçirilemeyeceği böylelikle gösterilmiştir.

30 Ağustos Zaferi emperyalizmin milletimiz aleyhine kurguladığı oyunları bozmuş, yapılan sinsi hesapları alt üst etmiştir. Bu zaferle birlikte, Türk milletinin son ana yurdundan başka gidecek bir yeri olmadığı ve buranın ne pahasına olursa olsun korunacağı muhataplarına duyurulmuştur.

Sevr paçavrasıyla doruk noktaya ulaşan vatanımızı parçalama ve bölme girişimi ağır bir mağlubiyet almış ve bir sonraki fırsatı yakalamak için o günlerden tertipler içine girmekten de geri durmamıştır. Aynı zamanda, işgalcilerle emel birlikteliği yapan içerideki uzantılar, bundan sonra tüm ümitlerini kaybetmişler ve gelecekte ihanetlerle anılacakları tarihin karanlık sayfalarındaki yerlerini almışlardır.

Dün dökülen şehit kanlarının, çekilen çilelerin, uğranılan kayıpların hepsinin; bugün bizim daha rahat ve huzurlu olmamız için yapılan eşsiz fedakârlıklar olduğu unutulmamalıdır.

Ne hazindir ki, 99 yıl önce Türk milletinin hürriyet ve istiklalini yok etmeye çalışan düşman unsurların uzantıları bugün de aynı niyet ve düşünce ile içeride ve dışarıda Türk Devletinin varlığına kast edecek teşebbüslere yeltenmektedirler.

Herkes bilmelidir ki, dün Kocatepe’deki milli heyecanın ve şuurun aynısı bugün Türkiye sevdalılarının düşünce ve davranışlarında fazlasıyla bulunmaktadır. Kim ne derse desin ve ne yaparsa yapsın; bu topraklarda Türk milleti ilelebet varlığını sürdürecektir. Bu tarihi kararlılığın karşısında kim durursa erimeye ve yok olmaya mahkûmdur.

İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da Türk’ün gücüne tanık olanlar, döküldükleri denizden çıkmanın fırsatını asla bulamayacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı, milletimizin bağımsızlığının tekrar kazanıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 99. yıl dönümünü içtenlikle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle anıyorum.”