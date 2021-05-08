Başkan Yılmaz’dan Anneler Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında, “Saygının ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.” dedi. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Sevginin, özverinin ve hoşgörünün eşsiz timsali olan, bizleri binbir emekle hayata hazırlayan annelerimiz; ömür boyu minnet duyacağımız en değerli hazinelerimizdir. Bugünlerimizi; sabrın ve vefanın kalesi olan annelerimizin öğrettikleri sayesinde inşa ettiğimiz unutulmamalıdır. Her zorlukta yanımızda olan annelerimiz, sadece bu dünyanın değil ebedi dünyanın da en önemli anahtarlarıdır. Peygamber Efendimizin ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.’ sözü bunun en büyük göstergesidir.

Fedakârlıklarıyla tarihimize de damga vuran annelerimiz, şüphe yok ki Türk ulusunun mimarları arasında yer almıştır. Tomris Hatun, Hayme Ana, Zübeyde Hanım, Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı ve daha pek çok müstesna annemizin; şanlı tarihimizde önemli rolleri vardır. Bu sebeple biliyoruz ki; geçmişten bugüne varlıklarıyla bizleri müreffeh yarınlara hazırlayan annelerimiz, milletimiz için her zaman büyük bir güç, rehber ve yol gösterici olmuştur.

Bu millete pırıl pırıl çocuklar kazandırmış, ne pahasına olursa olsun ailelerine kol kanat germiş annelerimizin istek ve arzularını yerine getirmek bizlerin en asli vazifesidir. Çocuklarının vatana hayırlı birer evlat olmaları, sağlıkla büyümeleri ve iyi bir eğitimle hayata hazırlanmaları en büyük arzu ve beklentileridir. Gözünden sakındıkları evlatları için diledikleri yaşam kalitesini sağlamak bizim de en büyük ülkümüzdür.

Bu duygu ve düşüncelerle; ömürlerini ailelerine adayan, saygının ve sevginin en büyüğünü hak eden muhterem annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, her birinin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsine Cenab-ı Allah’tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum.