Başkan Yılmaz’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünü yayımladığı mesaj ile kutladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aydınlık geleceğimize ilham veren Cumhuriyetimizin 98’inci kuruluş yılını büyük bir sevinç ve gururla karşılıyoruz. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Milli Mücadele, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanı ile mutlu sona ulaşmıştır. Türk milleti aydınlık yarınlarının temelini Cumhuriyetle atmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk milleti yeniden ayağa kalkmış, kısa sürede şahlanışa geçmiştir. ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.’ kuralını devlet yönetimine işleyen ve yaptığı devrimlerle yeni Türkiye’yi oluşturan Mustafa Kemal Atatürk, uçurumun kenarından aldığı vatanı muasır medeniyetler seviyesine taşımıştır. Atatürk önderliğinde fikri hür, vicdanı hür nesiller sayesinde bugünlere ulaşan Cumhuriyet, Türk milletini yok etmek isteyen işgalcilere karşı kazanılan büyük bir zaferdir. 29 Ekim, Türk milletinin bağımsızlığa duyduğu özlemdir. Birlik ve beraberliğimizin en büyük temel taşı olan Cumhuriyet’e sımsıkı bağlanarak her daim sahip çıkacağız. Milli bir şuurla canlarını feda ederek düşmana geçit vermeyen ecdadımızın vatan emanetini ebediyen koruyacağız. Yurdumuza göz diken tüm düşmanlar dün olduğu gibi, bugün de yarın da emellerine ulaşamayacaklar.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”