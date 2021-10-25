Başkan Yılmaz’dan Cumhuriyet Coşkusuna Davet

Silivri Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümünü Cumhuriyet Yürüyüşü ve Ahmet Şafak konseri ile kutlayacak. Bayram coşkusunun tüm ilçeye yansıması amacıyla organize edilen yürüyüş Cuma günü saat 19.00’da, Kaymakamlık binası arkasındaki 19 Mayıs Meydanı’ndan başlayacak. Alanda toplanan vatandaşlar Balkan Bandosu ve meşaleler eşliğinde Silivri Sahili Atatürk Meydanı’na yürüyecek. Programın devamında festival alanında saat 20.00’da sanatçı Ahmet Şafak tarafından Cumhuriyet Bayramı’na özel konser verilecek.

ÖZEL TİYATRO GÖSTERİMİ

30 Ekim Cumartesi günü ise Silivri Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından Önder Yılmaz Sahnesinde Cumhuriyet Bayramı’na özel “Nerede Kalmıştık” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Saat 19.23’te başlayacak ücretsiz oyunda, Atatürk ilkeleri ve dönemin önemli şahsiyetleri anlatılacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN DAVET

Hemşehrilerini yürüyüş ve konsere davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Milletimizin yedi düvele karşı verdiği destansı bir mücadelenin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu sebeple gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Yürüyüşümüzde ve Ahmet Şafak konserimizde tüm hemşehrilerimizle buluşmayı temenni ediyor, herkesi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.” dedi.