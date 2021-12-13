Başkan Yılmaz’dan Engelli Çocuklar İçin Okul Müjdesi

Silivri Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Silivri Kent Konseyi ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu iş birliği ile geçtiğimiz nisan ayında vefat eden down sendromlu masa tenisi sporcusu Fatih Köseoğlu anısına turnuva düzenlendi. Alibey Spor Salonunda yapılan turnuvaya çevre il ve ilçelerden 140 özel sporcu katıldı.

Masa tenisi turnuvasının açılış törenine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici, merhum Fatih Köseoğlu’nun babası Abdurrahman Köseoğlu ve annesi Fadime Köseoğlu ile sporcu aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan Federasyon Başkanı Birol Aydın, böyle bir organizasyon düzenledikleri için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti ve vefa örneği gösterdiğini söyledi.

“SİZİN ÇOCUKLARINIZ BENİM ÇOCUKLARIM”

Fatih Köseoğlu’na rahmet dileyerek sözlerine başlayan Başkan Yılmaz ise, yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Silivri’de vefa kültürü her zaman yaşıyor. Bu turnuvayı da bu nedenle düzenledik. Koşu dalında ve masa tenisi dalında şampiyonlukları bulunan Fatih Köseoğlu kardeşimiz anısına gerçekleştiriyoruz. Bizler özel insanları özel hissettirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Anne babalarımız çok iyi bilsinler ki, sizin çocuklarınız benim çocuklarım olacak. Hep onların yanında hep onların arasında olacağım. Önce gönüllerdeki, sonra beyinlerdeki engelleri yıka yıka yolumuzda devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda engelli kardeşlerimizi düşünüyoruz. İstanbul’un yüzme havuzu olmayan tek ilçesi durumunu ortadan kaldırıyoruz. Engelli kardeşlerimizin de spor yapacağı yüzme havuzumuzun açılışını çok yakında gerçekleştireceğiz.”

“ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİMİZİ YAZIN AÇACAĞIZ”

“İstanbul’da belediyeler marifetiyle işletilen en kompleks engelsiz yaşam merkezini de hayata geçiriyoruz.” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, “Yaz ayında açılışını gerçekleştireceğiz. Hayırseverimiz Nakipoğlu ailesine bu vesileyle teşekkürlerimi iletiyorum. 15.000 metrekare alanda inşa ettiğimiz merkezimizde; Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve Engelli Yaşam Merkezi, Bizden Size Sosyal Market, Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Yaşlı Koordinasyon Merkezi, engelsiz kafe, kütüphane, hobi odaları, spor odası, mutfak atölyesi, oyun odası, meslek edindirme odaları ve el emeği ürünlerin sergilenmesine yönelik üniteler yer alacak. Terapi ve özel eğitim odaları, diyetisyen, psikolog, pedagog, sosyolog, muayene odaları ve fizik tedavi birimleri hizmet verecek. Etkinlik alanları ise; amfi tiyatro, kondisyon alanı, çocuk oyun alanı, hobi bahçesi ve etkinlik çayırı gibi bölümlerden oluşacak. Sosyal belediyecilik hizmetlerimizi daha konforlu ve daha çağdaş koşullarda yerine getireceğimiz merkezimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu kompleksimizde herkesin örnek göstereceği çalışmalara imza atacağız.”

ENGELSİZ OKUL MÜJDESİ

Başkan Yılmaz, Elginkan Vakfı ile birlikte engelli çocuklar için okul yapacaklarını açıkladığı konuşmasında, “Bir müjdeyi de buradan paylaşmak istiyorum. Elginkan Vakfı ile bir anaokulu yapıyoruz. Ayrıca yeni bir protokole daha imza atmak üzereyiz. Silivri’de engelli çocuklarımızın eğitim göreceği bir okul inşa edeceğiz. Aynı zamanda çocuklarımızın sigortalı olduğu, maaşlı olduğu, sanayi kuruluşlarının parça başına iş yaptırdığı, Türkiye’de çok az olan ve Manisa Organize Sanayi içerisinde yer alan, çocuklarımızın hane halkına katkı sunacağı bir okulun da müjdesini vermek istiyorum. Hizmetlerimiz kimseler için değil herkes içindir anlayışıyla üzerine koya koya çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Baba Abdurrahman Köseoğlu, “Fatih vefat etti ama belediye başkanımız sağ olsun bugün yaşattı bizlere.” diyerek duygularını ifade ederken, anne Fadime Köseoğlu ise “Herkesin emeğine yüreğine gönlüne sağlık. Allah razı olsun. Fatih’i bugün çok mutlu ettiler.” diye konuştu.

Başkan Yılmaz’ın, günün anısına özel sporcu Cansu ve Ecrin ile birlikte tenis maçı yapmasıyla turnuva başladı.

TURNUVADA KATEGORİLERE GÖRE DERECEYE GİREN SPORCULAR ŞÖYLE:

Otizm kadınlar: Sezin Ömeroğlu, Irmak Ada Işık, Saadetnur Ateş

Down sendromlu erkekler: Mert Ballı, İbrahim Umut Ayan, Adnan Emin Duran, Aykut Sanal

Down sendromlu kadınlar: Ecrin Ercan, Hale Cansu Öge, Gülay Doğu

Mental kadınlar: Emine Ceylan, İzlem Karakuş, Gamze Arit

Otizm 16+ yaş erkekler: Oğuzcan Demirkol, Sacit Tellioğlu, Umut Berk Özkan

Mental 16+ yaş erkekler: Recep Türkmen, Baran Deniz, Muhammed Mustafa Solmaz

Mental 13-15 yaş kızlar: Defne Koçak, Hilal Çeri, Nisan Uzun

Mental 13-15 yaş erkekler: Volkan Bıyık, Muhammded Tarköz, Turgay Civelek

Otizm 13-15 yaş erkekler: Cemal Ege Darcan, Deniz Özaltun, Kerem Koçer

Otizm 8-12 yaş erkekler: Saruhan Saygı, Kaan Özer, Yiğit Keleşer