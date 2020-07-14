Başkan Yılmaz’dan İBB Meclisi’nde Ayasofya Mesajı

Silivri Belediye Başkanı ve İBB MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, bugün gerçekleştirilen İBB Meclisi Temmuz ayı 1.oturumunda Ayasofya’nın yeniden cami statüsüne dönüştürülmesine ilişkin konuşma yaptı. Danıştay 10.Dairesinin kararını değerlendiren Başkan Yılmaz, “Ayasofya Camisi Türk milletinin mukaddes bir emaneti, mazisi İstanbul’un fethine kadar dayanan kutlu bir mabettir.” dediği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Danıştay 10.Dairesinin vermiş olduğu karar sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan kararla müze olarak kullanılan Ayasofya’nın cami olarak yeniden hizmet vermeye başlayacak olmasından duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu kararın şekillenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Türkiye’miz, tarih boyunca farklı sebeplerle tabiri caiz ise köşeye sıkıştırılmaya çalışılmış, güçlenmesi ve gelişmesi engellenmek istenmiştir. Çoğu zaman batılı ülkeler iç işlerimize, egemenlik haklarımızı yok sayarak müdahale etmişler, zaman zaman da başarılı olmuşlardır. Bunda da 15 Temmuz darbe teşebbüsünde olduğu gibi yerli işbirlikçilerini kullanmışlardır.

Ayasofya Camisi Türk milletinin mukaddes bir emaneti, mazisi İstanbul’un fethine kadar dayanan kutlu bir mabettir. Zulmün perdesi 567 yıl önce kapanmıştır. Ayasofya, Müslüman Türk milletinin fetih camisidir. Bu hakikat değişmeyecektir. Fetih sembolümüz olmakla birlikte 567 yıllık bir geçmişin itibar ve inanç onuru olan Ayasofya’nın, 24 Kasım 1934’te müzeye dönüştürülmesini müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir. Danıştay 10.Dairesinin kararını müteakip Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Ayasofya Camisi, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasıyla Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuştur.

İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taviz etmek maksadıysa kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur. Bu kararın batı ile Türkiye arasında büyük sorunlara sebep olacağından bahisle, esasında bilerek ya da bilmeyerek haçlı zihniyetine hizmet edenler bilmedirler ki; Türkiye’nin bugünkü kararı, bugün dahi kötü örneklerine şahit olduğumuz camilerin kiliseye çevrilmesine karşılık değildir. Fetih hakkı olarak Fatih Sultan Mehmet’in cami kıldığı ve 481 yıl boyunca Müslümanların kullandığı bir mabedin 86 yıl aradan sonra asli kullanım amacına uygun hale getirilmesidir.

Bir başka hatırlatmada da bulunmak isterim ki, 1934 yılında alınmış olan karar, o günün şartlarında alınmış siyasi bir karardır. Bugün alınan kararın Atatürk ile hesaplaşma gibi akıllara ziyan bir şekilde takdim edilmesi ve algı yaratılmaya çalışılmasına hiç kimse yeltenmemeli ve de hiçbir kimse bu hastalıklı zihin sahiplerine cesaret verecek bir aymazlık içerisinde bulunmamalıdır. Bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların kabulünü Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”

İMAR PLANI DEĞİŞLİĞİNE İLİŞKİN ÖNERGE VERİLDİ

Bu arada Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz'ın da imzasının bulunduğu, AK Parti ve MHP grupları tarafından hazırlanan Ayasofya önergesi verildi. “Ayasofya Camii-Müze” fonksiyonunun değiştirilerek “Ayasofya Camii ve Külliyesi" fonksiyonuna alınmasına dair 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında gerekli değişikliklerin yapılmasına ilişkin önerge, görüşülmek üzere meclis gündemine sunuldu. Mecliste yapılan oylama sonucu “Oy Birliği” ile kabul edilerek İmar Komisyonuna havale edildi.