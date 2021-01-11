Başkan Yılmaz’dan İBB Meclisinde Su Tasarrufu Çağrısı

İBB Meclisi 2021 yılı Ocak ayı 1.oturumunda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ocak ayı içerisindeki önemli gün ve haftalara yönelik mesajlar vererek devlet, siyaset ve sanat insanlarını yâd etti. Başkan Yılmaz, İstanbul’da bulunan 10 barajda su seviyelerinin yüzde 20’nin altına düştüğüne dikkat çekerek, İBB yönetimine ve İSKİ’ye önlem almaları çağrısında bulundu. Halk ekmek büfeleri konusuna da temas eden Başkan Yılmaz, tüm detayların mecliste görüşülmesiyle büfe açılabileceğini hatırlattı.

“SULARIMIZI KORUMAK GELECEĞİMİZİ KORUMAK DEMEKTİR”

Başkan Yılmaz, Ocak ayının ikinci haftasının “Enerji Tasarrufu Haftası” olduğunu belirterek tasarruf uyarısında bulundu. “En ucuz enerji, tasarruf edilen enerji” diyen Başkan Yılmaz, “Tasarrufa önem vermek, tasarrufla ilgili çalışmalar yapmak bizim de görevimiz olmalıdır.” vurgusu yaptı. İstanbul barajlarında en susuz dönemin yaşadığını ifade eden Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “İstanbul’da bu konuda hepimize görevler düşerken İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve İSKİ’nin yönetim kuruluna çok daha öneli görevler düşüyor. İstanbul’da bulunan 10 barajda su seviyesinin yüzde 20’lere düştüğünü hepimiz biliyoruz. İstanbul halkı su kesintisi yaşanıp yaşanmadığı konusunda merak içinde. İstanbul’da planladığınız bir su kesintisi var mı? İstanbul’da kullanılan suyun içerisinde kayıp-kaçak oranı ne kadar? Bunu azaltmak için ne gibi bir projeniz var? 3 yılın sonunda görevinizi devrederken bu kayıp-kaçak oranını yüzde kaça düşürmeyi hedefliyorsunuz? Konut ve iş yerlerinde tasarrufu özendirici çalışmalarınız var mı? İBB’ye ait binalarda yağmur sularının toplandığı bir sistem var mı? İSKİ yağmur sularını toplayarak gerek peyzaj çalışmalarının sulanmasında gereksese kullanımda bu suları kullanıyor mu? Deniz suyunun arıtılıp kullanma suyu haline getirilmesi konusunda İSKİ’nin bir çalışması var mı? Merak ediyorum. Sularımızı doğru, verimli ve tasarruf ederek kullanmak demek geleceğimizi de korumak demektir.”

“MECLİS YETKİSİNİ KENDİNİZE İSTİYORSUNUZ!”

Meclis gündemine gelen İstanbul’da yeni halk ekmek satış yeri açılması konusuna da değinen Başkan Yılmaz, “Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değsin! Bu teknik bir konudur, değerlendirilir. Eğer açılması gerekiyorsa bu meclis bir karar alır ve o halk ekmek büfeleri açılır. Ama siz toptancı bir yaklaşımla bu meclisin yetkisini kendinize isteyip, keyfi uygulamalarla bu işi yapıp yapamayacağınızı bilemediğimizden meclisin yetkisini size vermek istemedik. Gelin noktaları belirleyelim, sayıları belirleyelim, halk ekmek büfelerini açalım dedik. Ama siz araç kiralayacak, şoför, personel istihdam edeceksiniz, yakıt yakacaksınız, İstanbul’u da çok iyi tanımadığınızdan hiç alakası olmayan lüks mahallelere gideceksiniz halk ekmeği satmaya çalışacaksınız.” diye konuştu.

“BİR YILDIR ATAMA YAPILMADI!”

Konuşmasında, 10 ay önce kurulan Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğüne müdür ataması yapılmamasına tepki gösteren Başkan Yılmaz, “Milliyetçi Hareket Partisi Gurubu adına 2019 yılı Aralık ayında bu meclise yazılı bir teklif verdik. Dedik ki; şehitler, gaziler bizim her şeyimiz. Şehit ve Gazi Yakınları Müdürlüğünün bu çatı altında kurulması lazım. Neden? Şehit ailelerine, gazilere, düzenli ve daha doğru yatırımlar, hizmetler sunulsun diye. Mart 2020 meclisinde komisyonda kabul edilen bu karar mecliste oy birliği ile kabul edildi. Bu meclisten üçüncü kez söylüyorum. Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğüne atama yapılması, bütçesinin oluşturulması ve yönetim şemasının olması lazım ki, şehit yakınları ile gazilerimiz ile temas kurulabilsin. Ama ne hikmetse bir yıla yakın bir zamandır halen bir atama yapılmamıştır.” dedi.