Başkan Yılmaz’dan İstiklal Marşı’nın Kabulü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birinci dönem vekilleri tarafından 12 Mart 1921’de kabul edilen İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünü idrak etmekteyiz.

İstiklal Marşımız, Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesi, muhteşem bir mücadelenin edebi vesikasıdır.

Henüz Milli Mücadele’nin devam ettiği bir tarihte kaleme alınan ve Türk varlığı yaşadıkça yaşayacak olan bu kutlu eser, milletimizin tüm dünyaya ilan ettiği bağımsızlığının manzum bir beyannamesidir.

İstiklal Marşımız; önce kurtuluş dönemi ve sonra Cumhuriyet ile birlikte Türkiye’nin yükselme ruhunu temsil etmiştir.

‘Korkma’ diye başlayan dizeler, bugün de en çok ihtiyaç duyduğumuz manevi heyecanın başlangıcı olmalıdır.

Bu vesile ile tarihin her döneminde olduğu gibi, bugün de ‘Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden’ bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza, İlk Meclisin muhterem üyelerine ve bir fazilet timsali olan muhterem vatan şairimiz Akif’e en derin şükran hislerimle Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”