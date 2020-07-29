Başkan Yılmaz’dan Kurban Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Hemşehrilerim,

Koronavirüs salgını tehdidi altında idrak edeceğimiz bir bayrama daha erişmiş bulunmaktayız.

Birliğin, beraberliğin, kavuşmanın ve özlemleri dindirmenin müstesna günlerinden olan bayramlar, aynı zamanda manevi sorumlulukların da hatırlandığı özel günlerdir.

Mübarek Kurban Bayramı’nı kutladığımız bugünler; yardımlaşmanın, darda kalanları hatırlamanın, yolda kalmışları gözetmenin, mahzun ve mağdur kalmışlara yaklaşmanın daha çok olması gereken zamanlardır.

İnancımız, erdemlerin en üstünü olarak; gelmeyene gitmeyi, vermeyene bağışlamayı ve kötülük edene iyilikle mukabele etmeyi öğütlemişken, bayramlarda kucaklaşmanın, küslerin barışmasının manevi bir yükümlülük olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Yüce Allah’a manen yaklaşmanın ve ulaşmanın en yoğun yaşandığı günlerden olan Kurban Bayramı; aynı zamanda, cömertliğin, rahmetin ve bereketin de her yerde belirdiği, boy attığı bir döneme işaret eder.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun güçlendiği, kolektif tavır ve davranışların belirginleştiği ve en önemlisi ‘biz’ duygusunun ön plana çıktığı bayramların, millet hayatımızda çok önemli bir yeri vardır.

Kurban Bayramı’nda darda kalan, yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize daha çok ilgi ve alaka gösterilecek; unutulmaya yüz tutmuş insani değerler varlığını bir kez daha ispat edecektir.

Ne var ki sosyal hayattaki gerilimler; endişe verici bir aşamaya gelen cinnet ve cinayet haberleri, yozlaşmanın ulaştığı korkutucu boyut, ahlaki değerlerdeki çöküntü ve insanımızın birbirinden hızla uzaklaşması hepimizin üzerinde düşünmesi gereken vahim gelişmeler olarak karşımızdadır.

Bu kutlu bayram günlerinde içinde bulunduğumuz ağır şartların ve sorunların sağlıklı bir muhasebesinin yapılmasında çok yarar bulunmaktadır.

Elbette Kurban Bayramı millet olarak çok ihtiyacımız olan huzur ve esenlik ortamının bir nebze de olsa sağlanmasına destek olacaktır. Ancak dirlik ve düzenliğin kalıcı olması, güvenlik ve mutluluğun daim kılınması için herkesin sorumluluğuna müdrik bir şekilde davranması gerekmektedir.

Yüce Allah’a kulluk bilincinin bir gereği olarak yaptığımız kurban ibadetinin; manen arınmak ve aklanmak; kırgınlıkların, küskünlüklerin ve anlamsız çekişmelerin son bulması için de iyi bir fırsat olacağı şüphesizdir.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu yetkililerince yapılan açıklamalar göstermektedir ki Koronavirüs salgın tehdidi maalesef henüz ortadan kalkmamıştır. O sebeple bayram süresince salgına karşı alınması gereken tedbirlerde herhangi bir ihmalkâr davranışlar sergilenmemeli, asgari seviyede tutulmasında fayda olan kabul ve ziyaretlerimizde de hijyene ve sosyal mesafe kurallarına uyulması önem arz etmektedir.

Bayram süresince tatil, akraba ve aile ziyareti maksadıyla yollara düşen hemşehrilerimizin trafik kurallarına uymalarını, yeni acı ve kayıplar yaşamaksızın sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili hemşehrilerimin olmak üzere, aziz milletimizin ve Türk-İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum."