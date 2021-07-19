Başkan Yılmaz’dan Kurban Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli Hemşehrilerim,

Kardeşlik ve dayanışma ruhunun arttığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir bayrama daha ulaşmanın huzuru içerisindeyiz. Pandemi tedbirlerinin ardından normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde; çocukların sokaklarda özgürce oynayacağı, büyüklerimizin hürmetle hatırlanacağı Kurban Bayramı’nı karşılamanın sevincini yaşıyoruz.

Barış, kardeşlik, paylaşma ve hoşgörü gibi kavramların en yoğun hissedildiği, gönüllerin birleştiği bayramlar aynı zamanda özlemlerin son bulduğu, manevi duygularımızın zenginleştiği mukaddes günlerdir.

Kurban Bayramı; yoksulların düşünüldüğü, olanın olmayana, yetenin yetmeyene yardım ettiği, rahmetin ve bereketin bol olduğu bir bayramdır.

Kurban Bayramı’nda gönüller alınmalı, küsler barışmalı, kırgınlıklar son bulmalıdır.

İslam dininin en önemli ibadetlerden bir tanesi olan kurban kesmenin amacı ise; Allah’a yaklaşmak, O’na şükretmek ve O’nun varlığına sonsuz inanışı göstermektir.

Hz. Peygamberimizin kurban ibadetinin Allah katında hemen kabul olacağı ve kıyamet günü müminin hanesine sevap olarak yazılacağına dair sözleri ise bu ibadetin ne kadar mühim olduğunu gözler önüne sermektedir.

Bizler, millet olarak örf ve adetlerimiz arasında önemli bir yeri olan bayramlaşma kültürümüze yaraşır bir şekilde Kurban Bayramı’nı idrak etmeliyiz. Büyüklerimizi ihmal etmemeli, küçüklerimizi sevindirmeli ve ihtiyaç sahiplerini mutlu etmek için çaba göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Silivrili hemşehrilerim ve Türk-İslam âleminin Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyor; huzurlu, mutlu, sağlık ve sıhhat dolu nice bayramlara birlikte ulaşmayı temenni ediyorum.”