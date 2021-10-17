Başkan Yılmaz’dan Mevlid Kandili Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yılmaz, mesajında şunları söyledi: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Mevlid Kandilini idrak etmenin huzuru içerisindeyiz. Peygamberimiz; adaletin, ahlakın, iyiliğin ve hoşgörünün ilahi burcudur. Sevginin, merhametin, huzur ve esenliğin timsalidir. Peygamberimizin doğumunu kutladığımız bugün bizlere bir vesiledir. O’nun hayatımızı aydınlatan yaşam tarzını, öğütlerini, cömertlik ve adaletini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri daha da iyi anlayıp kavramak gerekmektedir. İçimizi karartan, gönlümüzü bunaltan dertlerin dermanı O’ndadır. O’nun hayatını ve güzel ahlâkını örnek almak tüm insanlığın umut kapısıdır. Kurtuluş arıyorsak O’ndadır, huzur ve selamet arıyorsak O’ndadır. Ne mutlu ki bizlere O’nun ümmetindeniz. Bu mübarek günde yapacağımız tüm dualar, vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, dünya üzerinde artan vahşet ve zulmün sona ermesine, Türk-İslam coğrafyasının kardeşlik ve huzur içerisinde yaşamasına vesile olsun. Mevlid Kandil’inizi tebrik ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice kandillere erişmenizi diliyorum.