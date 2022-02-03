Başkan Yılmaz’dan Regaip Kandili Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dini duyarlılığın arttığı, manevi duyguların had safhaya ulaştığı üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili’ne ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Üç aylar; şefkat, merhamet, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğunlaştığı, hayır ve iyiliklerin en üst noktaya ulaştığı günlerdir. Bu mübarek aylar Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğunun yanı sıra gündelik yaşamlarını sorgulama, zenginleştirme ve yenileme fırsatı da sunmaktadır. Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili ise insanoğlunun gönül dünyasının aydınlanmasına vesile olan faziletli bir gündür. Regaip Kandili aynı zamanda on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın da müjdecisidir. Mağfiret kapılarının sonuna kadar aralandığı, günahların affedildiği, tüm ibadet ve dileklerin kabul olduğu Regaip Kandili’nde bol bol dua etmeyi; ailelerimizin, yaş almış büyüklerimizin, eş dost ve akrabalarımızın gönüllerini hoş tutarak hayır dualarını almayı ihmal etmemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Regaip Kandili’nin ülkemizdeki barış ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; tüm dünyaya sağlık, esenlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutluyorum.”