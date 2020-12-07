Başkan Yılmaz’dan Yeni Hizmetlerle İlgili Bilgilendirme

Silivri Belediye Meclisi’nin 2020 yılı Aralık ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Yılmaz, Elginkan Vakfı aracılığı ile yapılacak olan çocuk yuvası, Alipaşa Gezici Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi yanında bulunan otopark ücret tarifesi konuları ile ilgili bilgiler verdi. Gündeme geçilmeden önce siyasi parti sözcüleri grupları adına söz aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Pandemi önlemleri nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulan toplantıda, 8 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

SİLİVRİ’YE İKİ ADET ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZİ YAPILACAK

Gündem öncesi konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, önemli gün ve haftalarla ilgili kısa değerlendirmelerde bulunarak, salgın nedeni ile tedavi gören Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e, meclis üyelerine, Silivrispor kulübü başkan ve yöneticilerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Konuşmasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden önceki dönem CHP Meclis Üyesi Nazif Konuk için başsağlığı dileklerini ileten Başkan Yılmaz, “2 Aralık vatan şairimiz Namık Kemal’in 132. ölüm yıl dönümü. Kendisini rahmetle minnetle yâd ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler günüydü. Silivri Belediyesi olarak, her zaman onların yanında olmayı, onlarla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile buradan engelli kardeşlerimiz için Silivri için bir müjdeyi de vermek istiyorum. Hayırsever bir ailenin marifeti ile Silivri Belediyesi ile ortaklaşa bir Engelli Koordinasyon Merkezi’nin yapımı için protokol aşamasına geldik. Belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan hayır hasenat sahibi bu ailemizle beraber geçtiğimiz günlerde Avcılar’da açılan merkezin benzerini Silivri Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Bir de İBB’nin Silivri’ye dezavantaj getiren yatırımlarından biri olan İSTAÇ’ın sponsorluğu ile İBB ve Silivri Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü bir Engelli Koordinasyon Merkezi projesi üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

“KADES PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ”

Konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 86.yıl dönümünü de kutlayan Başkan Yılmaz, İçişleri Bakanlığının KADES uygulamasına değinerek, “Bir belediye başkanı olarak kadınlarımıza çok önem verdiğimi, ne yaparsak onlarla birlikte yapacağımızı, annelerin, kadınların hayatın merkezinde olduğunu her zaman ifade etmiştik. İçişleri Bakanlığımızın bir projesi olan KADES’in geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapıldı. Bu projeyi önemsiyorum. Olası bir şiddet anında kadına şiddetin tek tuşla engellenebildiği bir uygulama. Kadına şiddetin engellenmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızın yaptığı bu uygulamayı destekliyoruz.” dedi.

JİMNASTİK MİLLİ TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı da tebrik eden Başkan Yılmaz, “Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımımız ‘3 çember 2 labut’ dalında tarihinde ilk defa Avrupa şampiyonu oldu ve 5 kızımız altın madalya kazandı. Millî sporcularımız Duygu Doğan, Eda Asar, Azra Akıncı, Nil Karabina, Peri Berker’i ve Jimnastik Federasyonumuzda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu vesile ile de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 86. yılını da tebrik ediyorum.” diye konuştu.

BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN HERKESİN TOPRAK GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM

Vefatının 747’nci sene-i devriyesi nedeniyle Mevlana Celalettin Rumi’yi, 22 Aralık 1914 Sarıkamış Şehitlerini ve 27 Aralık’ta ölüm yıl dönümü olan Milli Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle yad eden Başkan Yılmaz, konuşmasının devamında, 5 Aralık Toprak Günü’ne değinerek şu ifadelere yer verdi: “Biz Silivri’de toprak dedik, tarım dedik, toprakların korunması dedik. Israrla da demeye devam edeceğiz. Tarım Lisesi, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi gibi daha önceki yönetimin Silivri’ye kazandırdığı projelerin üzerine koyarak devam ettireceğiz dedik. Ben bütün tarım üreticilerinin, emekçilerinin ve bu topraklarda yaşayan herkesin toprak gününü kutluyorum.”

“HÜKÜMETİMİZ VE İBB İLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı’nın aleyhte yaptığı konuşmalara cevap veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’ye yapılacak tüm hizmet ve yatırımlar için İBB ve devlet kurumları ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “Silivri Belediyesi olarak, Silivri Belediyesinin imkânlarıyla, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ve hükümetimiz ile beraber hayata geçireceğimiz projeler var demiştik. Silivri ile ilgili ne zaman gitsek hep çözüm üretici, hep uzlaşı gerektiren bir tutumla ve iş birliği içerisinde birçok problemi çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Onun için Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin olması gereken ilişkilerini bozmak için de kim ne kadar çaba sarf ederse sarf etsin, bunu başaramayacak.” diye konuştu. Başkan Yılmaz, İBB’nin Silivri’ye yaptığı hizmetlerle ilgili “Bu yapılanlar bağış veya lütuf değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silivri halkına yapması gerekenler zaten. Onun için daha büyük projelerde daha büyük yatırımlarda Büyükşehir Belediyesiyle buluşmak üzere bunlara devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ALİBEY MAHALLESİNDE TRAFO SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Meclisin 1’inci gündem maddesi olan Alibey Mahallesi 1560 ada 12 parselin irtifak hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi ile ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Söz konusu yerde yaşayan vatandaşlarımız, halihazırda orada bir trafo olmadığından uzun zamandır sanayi elektriği diye tabir ettiğimiz şantiye enerjisi ile yüksek fiyattan elektrik kullanıyorlar ve kesintiler çok fazla oluyor. TEDAŞ ile görüştük ve orada yaşayan vatandaşlarımız için bir trafo yeri tahsis edeceğiz.” dedi.

CUMHURİYET MAHALLESİNE ELGİNKAN VAKFI İLE ÇOCUK YUVASI YAPILACAK

Meclisin 2’nci gündem maddesi olan “Silivri Cumhuriyet Mahallesi 2029 ada 5 parseldeki belediyemiz taşınmazı üzerine Elginkan Vakfı-Ümmehan Elginkan Çocuk Yuvasının, Elginkan Vakfı tarafından şartlı bağış karşılığında yaptırılmasının görüşülmesi” öncesi bilgilendirme yapan Başkan Yılmaz, “Hanımefendilere sözlerimiz vardı. Onların sosyal hayata istihdama yönlendirilmesi ve çocuklarının hayata hazırlanması noktasında yuva, okul öncesi kreş diye tabir ettiğimiz tesisleri Silivri’ye kazandırmaya devam ediyoruz. İki tanesini İBB ile birlikte yürüttük. Bunu da Elginkan Vakfı ile gerçekleştiriyoruz. Buradan Elginkan Vakfı Onursal Başkanı Gaye Akçen hanımefendiye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Ümmehan Elginkan hanımefendiye de yüce Allah’tan rahmet diliyorum.” şeklinde konuştu.

KURFALLI MAHALLESİNE SAĞLIK VE MAHALLE EVİ

Meclisin 3’üncü maddesinde yer alan, “Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Kurfallı Mahallesi,1490 parsel 80/1 nolu binanın Alipaşa Aile Sağlığı hekimleri tarafından sunulan Gezici Sağlık Hizmeti kapsamında kullanılmak üzere Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisi” ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Belediyemizin kasasından tek kuruş çıkarmadan hayır hasenat sahibi vatandaşlarımızın katkıları ile sağlık yatırımlarımız devam ediyor. Kurfallı mahallemizde hiçbir bedel ödemeden buraları yazlık gibi kullananlar vardı. Buraya yapılacak olan Sağlık Evi ile ilgili Gençoğlu ailesi ile görüştük ve burada böyle bir hayrı yapmak istediklerini ifade ettiler. Kurfallı mahallemize gezici bir sağlık evini kazandırmış olacağız. Silivrili hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Söz konusu yerin hemen arkasında bulunan binayı da Belediye Meclis Üyemiz Sami Barlas’ın öncülüğünde mahalle evine dönüştüreceğiz. Ayrıca orada bulunan parkı da mahalleli kadınlarımızın rahat bir nefes alacağı bir mesire alanına dönüştüreceğiz.” dedi.

HASTANE YANI OTOPARKI SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ OLACAK

Meclisin 8’inci maddesinde yer alan “İlçemiz Silivri Devlet Hastanesi karşısındaki açık otopark ücret tarifesinde düzenleme yapılmasına” yönelik gündem maddesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Yılmaz, şunları kaydetti: “Silivri Belediyesi olarak Devlet Hastanemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızı motive etmek, sağlıklarına katkıda bulunmak adına pandemi boyunca her akşam meyve ikramında bulunuyoruz. Yine tüm hastane çalışanlarına bir bağışçı tekstil firması ile öneyici forma yaptırıyoruz. Hastane yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde pandemi sebebi ile çok yoğun bir şekilde park sorunu yaşadıklarını öğrendik. 31 Mart 2021 tarihine kadar plakaları bize bildirilen 75 sağlık çalışanımıza ücretsiz otopark hizmeti vermeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın da yoğun hastane girişlerinin olduğunu düşünerek 20 dakikası ücretsiz gün boyu 7 lira olan otopark ücretini 31 Mart 2021 tarihine kadar tüm vatandaşlarımıza 5 lira olarak kullandırılmasını teklif ediyoruz.”

8 GÜNDEM MADDESİ KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Silivri Belediye Meclisi’nin Aralık ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda 8 gündemden oluşan maddeler ilgili komisyona havale edildi.

G Ü N D E M :

1 - Silivri, Alibey Mahallesi 1560 ada 12 parselin irtifak hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

2 - Silivri, Cumhuriyet Mahallesi, 2029 ada, 5 parseldeki belediyemiz taşınmazı üzerine Elginkan Vakfı- Ümmehan Elginkan Çocuk Yuvasının, Elginkan Vakfı tarafından şartlı bağış karşılığında yaptırılmasının görüşülmesi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Kurfallı Mahallesi,1490 parsel 80/1 nolu binanın Alipaşa Aile Sağlığı hekimleri tarafından sunulan Gezici Sağlık Hizmeti kapsamında kullanılmak üzere Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

4 - İlçemizdeki isimsiz parkların isimlendirilmesinin görüşülmesi oy birliği ile İsim Tespit Komisyonuna havale edildi.

5 - Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesinin görüşülmesi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

6 - Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş. ve Silkent Silivri Kent Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

7 - Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

8 - İlçemiz Silivri Devlet Hastanesi karşısındaki açık otopark ücret tarifesinde düzenleme yapılmasının görüşülmesi Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.