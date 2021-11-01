Başkan Yılmaz’dan Yeni Müjdeler

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Gündem öncesi yaptığı konuşmada Kasım ayındaki önemli gün ve haftalara değinen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şehitlerimize rahmet dileyerek sözlerine başladı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümünü, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’ncü ölüm yıl dönümünü, 1-7 Mayıs Türk Harf İnkılabı Haftası’nı, 1 Kasım Silivri’nin kurtuluşunu, 8 Kasım Azerbaycan Karabağ zaferinin yıldönümünü, KKTC’nin 38’nci kuruluş yıldönümünü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan siyasi parti sözcüleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 9 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

BAŞKAN YILMAZ: “YAPSINLAR BİZ DE ALKIŞLAYALIM”

CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın gündem dışı yaptığı konuşmada, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın İBB Meclisinde İSKİ’ye yönelik eleştirilerinde haksız olduğunu söylemesi üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Melih bey benim İSKİ’ye yaptığım eleştirilerin haksız veya ağır bir eleştiri olduğunu ifade etti. İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çok önemli bir kurumudur. İSKİ bugüne kadar hep mega projelerle anıldı. Benim İSKİ’ye teşekkürlerim de var, eleştirilerim de var. Silivri Belediyesi olarak Sokak İyileştirme Projesi uyguladığımız cadde ve sokaklarda, İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom ile birlikte çalıştık. Altyapıdan üstyapıya, aydınlatmasına kadar yeniledik. Belediye arkasına, belediye hamamının arkasına gelin beraberce girelim dedim. Adliye arkasında 1950’den kalma kaldırımlar, beton direkler, havai hatlar, kesilen internetler var. Buralardan çok sık bir şekilde İSKİ’ye maliyet de getiren, su patlakları, kanalizasyon patlakları yaşanıyor. Gelin birlikte gezelim görün buraların halini dedim. Buraların yapılması için İSKİ’ye adeta yalvarıyorum. İSKİ bütçe yok ya da çeşitli bahaneler üretiyor. Ben sizden İleri Biyolojik Arıtma Tesisi istemiyorum. Aslında istemem de gerekiyor. Şehrin içerisindeki atık su hatlarının 400’lük borularla değiştirilmesi, yağmur suyu hatlarının belediye ile beraber değiştirilmesi ve içme suyu hatlarının bir kısmının değişmesi, derelerin ıslahının yapılması gerekiyor. Ama İSKİ kılını kıpırdatmıyor. En azından E-5’in güneyinin dere ıslahının yapılması lazım. Orada 40 bin metrekare bir rekreasyon alanı ve park düşünüyoruz. İSKİ’nin orada dere ıslah projesi hazır. İSKİ burada iki tane kamulaştırma yapması lazım. Onu da benden bekliyor. Şimdi ben Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için İSKİ’nin yapması gerekenleri söyleyince ve Silivri’yi cezalandırdığını ifade edince kabahatli olmamalıyım. Gümüşyaka’daki yatay delgi ile deşarj probleminin Temmuz ayında biteceğini ifade etmişlerdi mecliste. Bitti mi? Hayır. Gümüşyaka’da denize girilemez raporu çıkıyor. Çünkü bütün fosseptik denize akıyor. İSKİ bunu da yapmadı. Yapsınlar biz de alkışlayalım. Onun için ben maksadımı aşan bir ifade de bulunmadığımı belirtmek istiyorum. 2022 yılı içerisinde bu bahsettiğimiz yerlerle ilgili bizimle beraber çalışma yapacaklarını ve buralara gireceklerini ifade ettiler. Biz de takipçisi olacağız.” dedi.

“SAĞLIK KOMPLEKSİNİN MÜJDESİNİ VERİYORUM”

7. ve 8. gündemde yer alan tahsislerin ardından konuşan MHP Grup Başkanvekili Gökalp Kalaycı, sağlık yatırımlarından dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti. Konuyla ilgili düşüncelerini aktaran Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi olarak sağlık yatırımı yapmanın görev ve sorumlulukları arasında olmadığını ifade ederek bir de müjde verdi. Yılmaz, şunları söyledi: “Sağlık Ocağı, 112 Acil İstasyonu, Sağlıklı Yaşam Merkezi yapmak bizim göreve ve sorumluluğumuzda yok. Fakat vatandaşlarımızın sağlığı ile ilgili bu eksiklikler varsa, bu görev bizim değildir diyerek kaçmadan, eğitimde köy okullarında yaptığımız gibi bunları da yapıyoruz. Bugüne kadar Gümüşyaka, Piri Mehmet Paşa Dr. Cemal Kozanoğlu ve Kavaklı Kenan Çelebi Nakip olmak üzere İstanbul’daki en şık, en estetik ve hijyenik aile sağlığı merkezlerini Silivri’mize kazandırdık. Büyükkılıçlı ve Kavaklı’da olmak üzere iki tane 112 Acil İstasyonu kazandırdık. Akören ve Kurfallı’da iki tane sağlık evini sıfırdan yaptık ve onlarca tahsis gerçekleştirdik. Silivri’ye yapacağımız bir sağlık yatırımı ile ilgili de müjde vermek istiyorum. Hafta içinde İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız temaslar sonunda, Cumhurbaşkanlığı Proje İzleme Dairesi tarafından Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün bekleyen projesi onaylanmış durumda. Kasım ayı içerisinde Kolan Hastanesinin karşısında inşaatına başlanacak. 5000 metrekare kapalı alanda İlçe Sağlık Müdürlüğü, Verem Savaş Dispanseri, 11 hekimli Sağlık Ocağı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin içerisinde bulunacağı bir sağlık kompleksi Silivri’nin hizmetine sunulacak. Yapımı da 2023 yılının ortalarında bitirilmesi planlanıyor. Bu vesile ile Sağlık Bakanlığımıza, İstanbul Valiliğimize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum.”

SİLİVRİSPOR’A NAKDİ YARDIM

Meclis gündeminin 9’uncu maddesinde yer alan Silivrispor’a yardım yapılmasının görüşülmesi maddesine ilişkin açıklama yapan Başkan Yılmaz, “Lig başladı. Silivrispor deplasmanda Beykozspor’u 1-0 yenerek 3 puanla döndü. Tebrik ediyorum. Ben önümüzdeki dönemde altyapısı ile güçlendirilmiş Silivrispor’un başarılara imza atacağından hareketle, Plan Bütçe Komisyonu’ndaki arkadaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini talep ediyorum. Bizim Silivrispor’a bir sözümüz vardı. Otogardan elde edeceğimiz geliri Silivrispor’a vereceğimizi söylemiştik. Bu amaçla Silivrispor’a bir nakdi yardımın yapılmasını istiyoruz.” dedi.

“TÜM ÇİFTE VATANDAŞLARIMIZ SANDIĞA GİTMELİ”

Meclis sonu gündem dışı konuşmasında 14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine de değinen Başkan Yılmaz, çifte vatandaşlara mutlaka oy kullanmaları çağrısında bulunarak, “14 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi bir arada yapılacak. Ülkemizde Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 300 binin üzerinde çiftte vatandaş var. İş sandık başına gitmeye geldiğinde, onca mezalime ve soykırıma uğrayan Bulgaristan Türklüğünün buradaki temsilcileri sandığa gitme noktasında imtina ediyorlar. Biz Silivri olarak, Silivri’de yaşayan Bulgaristan Türk’ü vatandaşlarımızın yaklaşık 3.500 kişi olduğunu lakin Temmuz ayında yapılan seçimde 350 civarında vatandaşımızın sandığa gittiğini öğrendik. %10 gibi bir katlım var. % 90’ı oy kullanmaya gitmemiş. 14 Kasım’da yapılacak olan seçimlerin ikinci tura kalma durumu var. İkinci tura kalan bir seçimde Türk oyları gene kilit olma vazifesi görecek. Orada yaşayan Türk vatandaşlarımızın haklarının, hukuklarının daha fazla korunması ve masada olunması için de güçlü bir oy oranına ihtiyacımız var dedik. Ben buradan Silivri’de yaşayan bütün çifte vatandaşlarımızı 14 Kasım’da yapılacak olan seçimde bir kez daha sandığa gitmelerini ve oy kullanmalarını, 17 numarayla temsil edilen Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’ya oy vermelerini talep ediyorum. Silivri Belediyesi olarak bu konuda yapmamız gereken ne varsa teknik, lojistik her türlü imkânımızı seferber edeceğiz.” dedi.

“E-5 PROJESİYLE İLGİLİ MÜJDE GELECEK”

Silivri’nin en büyük kronik sorunlarından biri olan ve Silivri’yi ikiye bölen E-5 projesi ile ilgili de müjde veren Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde restorasyon sonrası tarihi köprülerimizin açılışını yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Başkanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’ndan bir talebimiz olmuştu. Silivri büyüyor. Silivri’nin iki yakasını bir araya getirmeye ihtiyaç var. Eski Silivri ile Yeni Mahalle’yi, gerek yaya gerek araçla rahat geçilebilir bir projeyi kendimiz yapıp sunmuştuk. Büyükçekmece- Kınalı arasında 41 km çok kötü bir asfalt var. Buranın da sıcak asfaltının, yan yollarının, köprülü kavşaklarının da içinde olduğu bir projenin değerlendirmeye alındığını, önümüzdeki günlerde de Silivri’ye buradan bir müjdeli haber geleceğini paylaşmak istiyorum. Bu yapımı iki yıl sürebilecek büyük ve kapsamlı bir proje. Silivri’yi çok ciddi bir problemden kurtarıp nefes aldıracak bir proje. Şimdiden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“2022 YILINDA 9 OKULUN TEMELİ ATILACAK”

Silivri’ye yapılacak yeni okullarla ilgili de bilgi veren Başkan Yılmaz, “İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, Silivri’de açılışa geldiğinde eğitimle alakalı müjdeler vermişti. Selimpaşa Yoğurthane bölgesine 32 derslikli bir okul, Yeni Mahalle’ye biri 32 derslikli bir ilkokul, diğeri 32 derslikli bir ortaokul, Mimarsinan Mahallesine 40 derslikli Anadolu Lisesi ve 8 derslikli 5 tane anaokulu olmak üzere toplamda 9 okulun müjdesini vermişti. Bu okullarımızın 2022 yılı içerisinde temeli atılacak. Bu vesileyle İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya eğitim yatırımları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“TEMEL ATMA VE AÇILIŞ POROGRAMLARIMIZA BEKLİYORUZ”

Kasım ayı içerisinde birçok temel atma ve açılış programı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Bu ay içerisinde açılış ve temel atma törenlerimiz yoğun olacak. Fatih Mahallemizde bir Mücadele Evi’nin yapımına başlıyoruz. Ortaköy Mahallemizde pazar yeri ve çok amaçlı etkinlik alanımızın, spor ve park tesislerimizin açılışını yapacağız. Kentsel dönüşümle ilgili Varnalı Konutlarının temelini atacağız. Maksinin arka tarafında, şu anki hizmet binalarımızın olduğu yerde mevcut belediye binamızın ölçeğinde bir ek hizmet binasının temel atma törenini yapacağız. Yüzme havuzumuzun açılışını bu ayın sonunda yapmayı planlıyoruz. Belediyemizin arka tarafında yapımına başladığımız 300 araçlık otopark ve ek hizmet binamızın temelini atacağız. Kavaklı’daki Kenan Çelebi Nakip sağlık merkezimizin ve 112 Acil İstasyonumuzun temelini atacağız. Bu vesileyle bütün açılış ve temel atma törenlerimize meclis üyelerimizi ve Silivrili hemşehrilerimizi davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz, “2022 yılı bizim için hem atılım hem de yatırım yılı olacak.” mesajını yenileyerek toplantıyı kapattı.