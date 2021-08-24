Başpehlivanlar Silivri’de Er Meydanına Çıkıyor

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 16. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri sebebiyle düzenlenemeyen Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilecek. Silivri’de ata sporunu yaşatmak ve güreşi daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla tertiplenen organizasyon 59. Yoğurt Festivali kapsamında düzenlenecek. Kavaklı Stadı’ndaki güreş müsabakaları saat 10.00’da başlayacak. 13 kategoride yapılacak Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nde aralarında 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin bu yılki altın kemer sahibi Ali Gürbüz, Recep Kara ve Şaban Yılmaz’ın da yer aldığı 24 başpehlivan ve yaklaşık 350 sporcu er meydanında boy gösterecek.



Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021, 19:01

Güreş organizasyonlarının Türk milleti için önemine vurgu yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu yıl 16.’sını düzenleyeceğimiz Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ni, Zafer Bayramı ile aynı güne denk getirerek daha da anlamlı hale getirmek istedik. Kadim Anadolu topraklarında bin yıllık bir geçmişe sahip olan ata sporumuz güreş bizim için sadece bir spor değil, Türk folklorunun da çok önemli bir ögesi. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ni Yoğurt Festivali’miz ile birlikte ilçemize yakışan bir şekilde şenlik havasında gerçekleştireceğiz. Ben, büyük mücadelelere sahne olacak bu organizasyona tüm Silivrilileri davet ediyor, şimdiden iyi seyirler diliyorum.” dedi.