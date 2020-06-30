"Bataklık" operasyonun detayları belli oldu

Operasyonda 11 ilde şu ana kadar 94 şüpheliden aralarında örgüt liderleri Çetin G. ve Nejat D.'nin de bulunduğu 74 şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretiyle meşgul suç örgütünün, FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile bu suçtan elde edilen gelirlerden kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Türk ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı iki örgüt liderinin yöneticiliğinden oluşan organizasyonun, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle çok sayıda lüks ev ve otomobil ile kıymetli araziler edindikleri tespit edildi. Silahlı olarak faaliyet yürüten suç örgütü yöneticilerinin, 90'lı yıllardan bu yana tüm dünyada, başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunduğu aktarıldı. Örgütün, Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru'nun faaliyet yürüttükleri ülkelerden bazıları olduğu belirtildi. 1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000'li yıllara gelindiğinde ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplam 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalamaları, tespit edilen uyuşturucu ticareti olaylarından bazıları olduğu aktarıldı. Uyuşturucu ticaretiyle meşgul suç örgütünün, FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da belirlemeler arasında olduğu kaydedildi.

Silahlı örgüt liderlerinden Çetin G.'nin uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği, ardından aynı şüphelinin Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından dolayı adli kontrol altındayken elektronik kelepçesini kırarak Türkiye'ye kaçtığının belirlendiği aktarıldı. Yakalan Çetin G. hakkında, INTERPOL tarafından kırmızı bültenler ve Avrupa tutuklama kararları çıkarıldığı, örgüt liderinin yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle toplam 26 yıl hapis cezası bulunduğu belirtildi. Yürütülen soruşturmaya 6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başlandığı, aralarında iki örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 19 şirkete ulaşıldığı kaydedildi.

İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa illerinde toplam 94 şüphelinin yakalanması, bu şüphelilere ait 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste ve şüphelilere ait farklı banka şubelerinde kiralandığı tespit edilen 7 adet kiralık kasada suç unsurlarının tespiti ve el konulmasına yönelik 30.06.2020 günü saat 04.45 itibarı ile eş zamanlı “Bataklık Operasyonu” gerçekleştirildiği anımsatıldı. Bahse konu silahlı suç örgütünün, banka hesaplarında görülen 70 milyon civarındaki mevduatına el konulduğu ve operasyonda 11 ilde şu ana kadar 94 şüpheliden aralarında örgüt liderleri Çetin G. ve Nejat D.'nin bulunduğu 74 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca operasyon sırasında 11 ilde 21 milyon TL değerinde döviz, Türk lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makineleri ile 21 adet lüks otomobile el konulduğu aktarıldı. İş yerlerinde ve kiralık banka kasalarında arama ve el koyma işlemlerine devam edildiği bildirildi.

İHA

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 22:44