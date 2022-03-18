Bek: Azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir

İyi Parti Silivri İlçe Başkanı A. Refik Bek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bek mesajında;

“Çanakkale Deniz Zaferi, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir. Bu tarih, başarılarla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Bağımsızlığımızın simgesi, şehit ve gazi atalarımızın emaneti olan güzel yurdumuzu, Cumhuriyetimizi, millî değerlerimizi, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak temel sorumluluğumuzdur. Bu zaferin 107. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman askerlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Bek mesajına ek olarak Faruk Nafiz Çamlıbel’in Zafer Türküsü şiirini paylaştı.



İşte o şiir;

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayan,

Gözyaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri,

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,

Diriler şerefli, ölüler şanlı!

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.