Bek “yeni bir başlangıç oluşturmasını temenni ediyoruz”

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı A.Refk Bek, yazılı olarak yaptığı yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi.;

“İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı A. Refik BEK yeni yıl mesajında; “2021 yılı sorunların daha da ağırlaştığı, Pandeminin verdiği sağlık sorunlarının arttığı, umutların yeşermek yerine ertelendiği, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ağır bedellerin ödendiği bir yıl olarak hafızalarımızdaki yerini aldı. Ancak; güneş her gün yeniden doğmaya, acıları söndürürken umutları tazelemeye devam etmektedir. İYİ ‘lik Güneşi yeniden doğduğu sürece yeryüzünde daha iyi, daha güzel, daha müreffeh bir dünya umutları da sürekli olarak canlı kalacaktır. 2022 yılının güçlü, geleceğe güvenle bakan, mutlu, huzurlu, yönetimde ve ekonomide istikrarı yakalamış Türkiye’ye ulaşma yolunda yeni bir başlangıç oluşturmasını umut ediyoruz. Silivri İYİ olacak, Türkiye İYİ olacak”