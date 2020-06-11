Bekçi deyip geçme! Silah ve zor kullanma yetkisine sahip!

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi’nin iki maddesi daha kabul edildi. Genel Kurul’da kabul edilen maddelere göre, bekçiler, silah ve zor kullanma yetkisine de sahip olacak.

Toplam 18 madden oluşan teklifte kabul edilen madde sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre, çarşı ve mahalle bekçileri, haklarında tutuklama veya yakalama kararı olan kişileri gördükleri yerde yakalayabilecek.

Bağlı bulundukları kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

Bekçiler, silah ve zor kullanma yetkisine de sahip olacak.

Bekçilerin yetkileri arasında, suç işlenirken veya işlendikten sonra şüphelileri yakalamak da yer alacak.

TBBM

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 10:59