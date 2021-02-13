Beklenen Kar Yağışı Başladı ! Peki Ne Kadar Sürecek ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Silivri’de beklenen kar yağışı, yüksek kesimlerin ardından hafif hafif şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı. Kadıköy, Danamandıra gibi yüksek kesimlerde tipi şeklindeki kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Meteoroloji'nin internet sitesindeki 5 günlük tahmine göre, İstanbul'da 14 Şubat Pazar, 15 Şubat Pazartesi, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri kar yağışının etkili olması bekleniyor.Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 23:14