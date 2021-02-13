Beklenen Kar Yağışı Başladı ! Peki Ne Kadar Sürecek ?

Silivri’de günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Silivri’nin Kadıköy, Çayırdere, Danamadıra, Büyükçavuşlu, Bekirli mahallelerinde kar etkili oluyor. Bazı köy yollarında ise yağış tipi şeklinde görülen yağışların Çarşamba gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.