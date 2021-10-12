Belediyenin 2022 Yılı Bütçesi 445 Milyon TL Olarak Kabul Edildi

Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1. oturumu Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Tek gündem ile toplanan mecliste 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe görüşmesi yapıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler ve CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız 2022 yılı tahmini bütçesine ilişkin birer konuşma yaptı. Konuşmaların ve Plan ve Bütçe Komisyon raporunun okunmasının ardından yapılan oylama ile 2022 yılı için oluşturulan 445 Milyon TL tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılında 338 Milyon TL olan bütçenin yüzde 32 artışla 445 Milyon TL öngörülmesi dikkatlerden kaçmadı.

127 MİLYON TL YATIRIM ÖDENEĞİ

2017, 2018, 2019, 2021 ve 2021 yıllarındaki bütçe gerçekleşmelerini tablo eşliğinde kamuoyu ile paylaşan Başkan Yılmaz, özellikle 2017 ve 2018 yılında yaşanan gelir-gider dengesizliğine dikkat çekti. Silivri Belediyesinin bu tarihlerde bütçe açığı verdiğini belirten Başkan Yılmaz, göreve geldiği 2019 yılı Nisan ayından itibaren bütçedeki farklılıkları Silivrililerin takdirine sundu. İsrafı önleyen uygulamalar başta olmak üzere alınan tasarruf tedbirlerine vurgu yapan Başkan Yılmaz, bu sayede belediye tarihinde bir ilk yaşanarak 2020 yılı bütçesinin yüzde 11,28 oranında fazla verdiğini hatırlattı. 2022 yılı için hedeflenen 445 Milyon TL bütçe içerisinde sokak iyileştirmeleri, yeni park ve bahçeler, spor alanları, açık-kapalı pazar yerleri, yeni yollar, sağlık tesisleri, Gençlik ve Kültür Merkezi, kütüphane gibi birçok yatırım için toplam 127 Milyon 176.000 TL ödenek öngörüldüğünü belirten Başkan Yılmaz, “2022 yılı Silivri’miz için atılım ve yatırım yılı olacaktır.” mesajı verdi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ BELEDİYESİNİN GELİRLERİ ARTTI VE DAHA FAZLA HİZMET İMKÂNI SAĞLANDI”

2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçeye ilişkin açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şunları söyledi: “Silivri’ye hizmet için görev üstlendiğimiz 5 yıllık sürenin üçüncü bütçesini görüş ve takdirlerinize sunacağız. Önceki bütçelerde olduğu gibi bu bütçenin de hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu bütçenin kabulüne katkı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen değerli meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk yılda sizlere sunduğumuz “2020-2024 Stratejik Plan” hedefleri doğrultusunda hazırladığımız 2020 yılı bütçemiz başarı ile uygulanmış, 9 aylık süresini geride bıraktığımız 2021 yılı bütçesi de uygulama sonuçlarına bakıldığında başarılı bir şekilde tamamlanacaktır. 2020 ve 2021 bütçelerimizin temel ilkesi, mali disiplini sağlamak ve israfı önleyerek tasarrufları ve gelirlerimizi artırmak olmuştur. Gerideki 2 bütçemiz değerlendirildiğinde bunda başarılı olunduğu görülecektir. Kaynakların doğru kullanılması, israftan kaçınma ve tasarrufa önem verilmesi ile hizmetlerde de bir aksaklık olmadan 2020 yılı bütçemizin % 11,28 oranında 33,7 milyon TL gelir fazlası vermiş olması bunun en güzel örneğidir. 2021 yılı bütçemizde yılın sonunda inşallah gelir fazlası ile sonuçlanacaktır. Müteahhitlik işlemlerinde kurum çıkarlarının gözetilmesi, alımların en uygun fiyatlarla yapılması, kiralama işlemlerinde piyasa şartlarına dikkat edilmesi, belediye mülklerinin kiralarının ve yıllarca ihmal edilmiş ecr-i misil bedellerinin reel rakamlara getirilmesi, Kent Bilgi Sistem taraması ile yapılan sorgulamalar kapsamında kayıt dışı mesken ve parsellerin sisteme dâhil edilmesi ve birçok alandaki titiz uygulamalar ile Silivri Belediyesinin gelirleri artırılmış ve daha çok hizmet etme imkânı yaratılmıştır.”

“2021 YILINDA BORÇLANMAYA GİTMEDİK”

Konuşmasında 2021 yılı içerisinde yapılan hizmetlere değinen Başkan Yılmaz, borçlanma yetkisi olmasına rağmen her hangi bir borçlanma yapılmadığına dikkat çekerek, “2021 yılında ilçemizin cadde ve sokaklarına 28.325 ton asfalt dökülmüş, 44.843 metrekare kaldırım, 19.715 metrekare otomatik sulama, 32.370 metrekare çevre düzenlemesi, 18 Adet park- bahçe, 8 adet spor sahası yapılmıştır. Bunun yanı sıra, 54 adet çocuk oyun grubu, 227 adet spor aleti yenilendi. 15 adet park, 22 Adet cadde ve sokakta aydınlatma imalatı yapılmış, çöplerimiz, atık miktarı artmış olmasına rağmen düzenli bir şekilde toplanmış, cadde ve sokaklarımız her zaman temiz bir şekilde tutulmuştur. Tablomuz incelendiğinde gelir bütçemizin hem öngörüleni hem tahakkuk ve tahsilat tutarları ve oranlarında ki artışlar fark edilecektir. Burada dikkat çekici bir nokta da hizmetlerimizi bir eksilme olmaksızın, hatta artırarak sürdürürken herhangi bir borçlanmaya gidilmemiş olmasıdır. Vakti geldiğinde meclisimizden sembolik olarak borçlanma için yetki talep edecek olmamıza rağmen 2022 yılında da, mücbir bir sebep doğmadığı takdirde borçlanmaya gidilmeyecektir.” dedi.

“2022 YILI ATILIM VE YATIRIM YILI OLACAK”

Yapılan çalışmalarla Silivri’nin İstanbul’un parlayan yıldızı olacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “2022 yılı Silivri Belediyesi Bütçesi; “Atılım ve Yatırım Yılı” olarak adlandırdığımız bir anlayışla hazırlanmıştır. Denk bütçe hedefi ile hazırlanmış olan bütçemizin büyüklüğü bir önceki yıla göre % 32 oranında artarak 445 milyon TL olması öngörülmüştür. Bütçemiz hazırlanırken, yine cari harcamalarda azami ölçüde tasarrufa, yatırımlarda ise azami ölçüde artışlara yer verilmiştir. 2022 yılında hayata geçirmeyi ön gördüğümüz, sokak iyileştirmeleri, yeni park ve bahçeler, spor alanları, açık-kapalı Pazar yerleri, yeni yollar, sağlık tesisleri, Gençlik ve Kültür Merkezi, Kütüphane gibi birçok yatırım için belediyemizin çeşitli birimlerinin harcama kalemlerinde toplam 127.176.000,00.TL tutarında ödenek öngörülmüştür.

“SİLİVRİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR”

Konuşmasında “Bir konuya daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum.” diyen Başkan Yılmaz, “Silivri’yi marka kent yapma çaba ve gayretlerimiz her geçen meyvelerini vermeye başlamış ve Silivri’miz çekim merkezi haline gelmeye başlamıştır. Bu müspet gelişmeyi yıllar itibariyle verilen yeni yapı ruhsatlarının sayısının artışından görmek mümkündür. Buna göre 2018 yılında 553, 2019 yılında 330, 2020 yılında 890, 2021 yılında 9 aylık bir dilimde 1.130 adet yeni yapı ruhsatı vermişiz. Buradan çıkan sonuca göre Silivri her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve cazibe merkezi haline gelerek İstanbul’un parlayan yıldızı oluyor.” İfadelerini kullanarak, 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçemiz Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

YILDIZ: “SİLİVRİ’YE HİZMET EDİLMESİ ANLAMINDA BÜTÇEYE DESTEK OLACAĞIZ”

Bütçe üzerine siyasi partilerin konuşmaları bölümünde aleyhte söz alan CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, “Bu rakamlar bize bu bütçenin rutin işler bütçesi olduğunu gösteriyor. Bu bütçeye bakıldığında hayal ettiğimiz Silivri’yi inşa etmenin zor olduğu görülecektir. Her ne kadar bu bütçede yüzde otuz kadar bir artış görünüyor olsa da enflasyona yenik düşmüş bir bütçedir. Belediye başkanımız hükümet yatırımlarını Silivri’ye getirmek adına defalarca Ankara’ya gidip gelerek bizleri önemli bir beklentiye soktu. Fakat Kavaklı’ya yapılan ilaç fabrikası dışında ciddi bir yatırım göremiyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Silivri’ye kazandırılacak her yatırımın yanında olacağımızı bir kez daha ifade edip Silivri ve Silivriliye hizmet edilmesi anlamında bu bütçeye destek olacağımızı eleştiri hakkımızı saklı tutmak koşuluyla tahmini bütçeye olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” dedi.

GÜLER: “SİLİVRİLİ HEMŞEHRİLERİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Filiz Güler, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın eleştirilerine cevap verdiği konuşmasında, “Melih kardeşimiz yaptığı konuşmada belediyenin performans bütçesini değil de hükümetin performans bütçesini konuşur gibi bir konuşma yaptı. Hükümetimizden bir takım yatırımlar beklediğini ifade etti. Yaklaşık 10 yıl CHP’li belediye Silivri’yi yönetti. Fakat bu 10 yıl içerisinde kendi çalışanlarının dahi ödemeyen, Silivri’yi ‘iki park bir bahçe gerisi davul eğlence’ anlayışı ile yöneterek bunu da bir hizmet olarak düşünen bir belediye yönetiminden, halka hizmet yolunda koşan, kimsenin emeğini karşılıksız bırakmayarak çalışanlarının maaşlarını zamanında ödeyen bir belediye yönetimi yaşıyoruz. Allah’a şükürler olsun. Silivri’de hükümetin neler yaptığını vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Hatta kendileri dahi kullanıyor. 10 yıllık iktidarları boyunca talep ettikleri hizmetlerin peşinde koşsalardı da Silivri’ye kazandırsalardı. Silivrili hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine en güzeline layık. Ben Silivri’ye yaptığı ve yapacağı tüm hizmetler için öncelikle AK Parti hükümetine, Silivri’mize hizmet etmek için koşan, her gün yeni bir proje üreten Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

KALAYCI: “BÖYLE BİR DURUM BELEDİYE TARİHİNDE HİÇ YAŞANMADI”

MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı ise yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın öncülüğünde, geride bıraktığımız 2.5 yıllık zaman diliminde ortaya konan mali politikalar ilçemizin geleceğini olumlu yönde şekillendirmiştir. Bu süre içerisinde yapılan yatırımlar ve sürdürülen hizmetler Silivrili hemşehrilerimiz tarafından takdir edilmektedir. Kaynakları doğru kullanmanın ne kadar önemli olduğunu herkes iyi bilmektedir. Tasarruf tedbirlerinin yanı sıra uygulanan mali politikalar neticesinde, Silivri Belediyesi 2020 yılı bütçesi yüzde 11.28 fazla vermiştir. 33 milyon, yani eski parayla 33 trilyon 750 milyar 2021 bütçesine aktarılmıştır. Böyle bir durum Silivri Belediyesi tarihinde daha önce hiç yaşanmamıştır. Yine 2 yıldır meclis kararıyla 20 artı 20, toplam 40 Trilyon olarak verilen borçlanma yetkisi, Başkanımızca kullanılmamıştır. Ayakları üzerinde duran bir Silivri Belediyesi, karşılaştığı engelleri veya güçlükleri de atlatabilmiştir. 2020 yılında olduğu gibi, 2021 yılında da artı bütçenin gerçekleşeceğini arzu ve ümit ediyoruz. “Garibin, gurebanın, düşkünün belediyesi” olmak, milletin malını beytülmal bilmek, bu ülkeye namus borcumuzdur. Hayata geçirilen hizmetlerden dolayı Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın şahsında tüm belediye personeline, meclis çatısı altında destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 2022 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bütçe çalışmalarına emek harcayan tüm belediye personeline, komisyonda görev yapan ve burada katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yapılan konuşmaların ve komisyon raporlarının okunmasının ardından yapılan oylama ile Silivri Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021, 22:41