Berker Esen: Çanakkale Zaferi bir dönüm noktasıdır

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü sebebiyle açıklamada bulundu. Esen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Zaferi Türk ve dünya tarihi için bir dönüm noktası, kahramanlık ve fedakârlığın doruk noktaya ulaştığı, Türk Milleti’nin verdiği bir onur mücadelesidir. Her şeyden önemlisi bu zafer, Kurtuluş Savaşı ateşinin yüreklerde yakılıp, milletçe yeniden doğuşun başlangıcı ve sömürülen tüm mazlum milletler için işaret fişeği olmuştur.

Türk Ordusunun, çağın en modern silahlarına sahip yedi düvele karşı kahramanlık destanı şüphesiz ki; Mehmetçiğin iman ve cesaretiyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik dehasıyla yazılmıştır. Bu anlamda Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk Milleti’nin neleri başarabileceğinin kanıtıdır.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde buradan aziz şehitlerimize de seslenmek istiyoruz: Vatan, vazife ve bayrak uğruna en değerli varlığınız olan canlarınızı vererek, kanlarınızla suladığınız bu topraklarda sahip olduğumuz her şeyi sizlere borçlu olduğumuzu bir an bile unutmadık. Uğruna canlarınızı verdiğiniz değerleri, en kıymetli emanetiniz olarak sonsuza dek yaşatmayı birinci vazifemiz kabul ederek, gerektiğinde bu vazifenin icrası için biz de sizler gibi canımızı vermeye daima hazırız.

Bu duygu ve düşüncelerle 107 yıl önce bugün, düşmanın tüm gücüne rağmen ‘Tek İhtimal Zafer’, ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek Çanakkale Zaferi destanını yazan ve tarihin akışını değiştiren başta Ulu Önderimiz ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ocaklarına düşen ateşi “vatan sağ olsun” diyerek kucaklayan tüm şehit yakınlarını saygı ile selamlıyoruz vatan size minnettardır."