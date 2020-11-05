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Bir yardım tırı da CHP’den

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı, İzmir depremi donrasında mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla bölgeye Battaniye, hijyen ve dezenfekte seti ve bazı temel gıda malzemelerinden oluşan yardım tırını akşam saatlerinde uğurladı.

Bir yardım tırı da CHP’den

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “İlçe Başkanlığımızca #İzmir bölgesinde yaşanan deprem sonrasında mağdur olan vatandaşlarımızın yarasını sarmak amacıyla Silivri Halkı adına Silivrili İş İnsanlarımızdan hibe olarak topladığımız Battaniye, hijyen ve dezenfekte seti ve bazı temel gıda malzemelerinden oluşan yardım TIR'ımız #İzmirinYanındayız #BirlikteBaşaracağız demek için yola çıktı.  Yaşadığımız bu felaketin üstesinden dayanışma ile birlikte geleceğiz. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”ifadelerine yer verildi

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