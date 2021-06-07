“Biz Tarımla İlgili Çalışmasaydık İBB Kılını Bile Kıpırdatmazdı”

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Haziran ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem öncesi yaptığı konuşmasında önemli günlere değinen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden grupları adına söz alan siyasi parti sözcüleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Pandemi önlemleri nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulan toplantıda, 7 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

“TARIM YATIRIMLARINDA BÜTÇEMİZE RAĞMEN İBB’NİN ÖNÜNDEYİZ”

İBB meclis toplantısında yaptığı konuşmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, “Öncelikle belirtmek isterim ki; benim geldiğim siyasi kültürde başkalarının yaptığını yok saymak, onlara teşekkür etmemek, yapılan hizmetleri itibarsızlaştırmak olamaz. Bu nedenle İBB’ye yaptıklarından dolayı birçok kez teşekkür ettim, etmeye de devam edeceğim. Bazıları rahatsız oluyor ancak ben İBB’de yapmış olduğum her konuşmada kişilere, şahıslara çok girmeden, prensipler üzerinden tespitler yapıyorum. Son konuşmamda da söylediğim şuydu; ‘Yaptığınız hizmetlerde bazen attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor. Fikir almıyorsunuz, fikir vermiyorsunuz. Her defasında beraber yönetim, ortak yönetim, ortak akıl diyorsunuz ve bu söyledikleriniz hamasetten öteye geçemiyor. Eylemde ortak aklı, beraber hareket etmeyi göremiyoruz.’ bunun nesinden rahatsız oluyorsunuz? Sayın İmamoğlu tarımla ilgili İBB olarak 25 futbol sahası büyüklüğünde arazi ektiğini ifade etti. Ben de o kürsüden Silivri Belediyesi olarak 377 futbol sahası büyüklüğündeki araziyi ektiğimizi söyledim. Silivri Belediyesi ile İBB’nin bütçesini karşılaştırma işini de sizlere bırakıyorum. Hiç izin almadan ekilen, dikilen belediye arazilerini bulup Silivri Belediyesinin bünyesine kattık ve bu yıl 2500 dönüm araziyi ekip biçeceğiz. Burada yapmış olduğumuz hizmetler ve psikolojik harekâtla çiftçiye destek olmayı, öncü ve önder olmayı, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçlıyoruz. İBB’nin mısır tohumu desteğini de esprili bir şekilde gündeme taşıdım. Karadeniz diktir, sarptır, arazi yoktur, çaydan ve karalahanadan başka bir şey yetişmez diyerek Ekrem Bey’in tarımdan ne kadar anladığını bilemediğimi söyledim. Ancak danışmanlarının gelen projeleri gözden geçirmelerinin faydalı olacağını belirttim. Billboardları süsleyerek, algı yaparak bu işin içinden çıkamazsınız. Silajlık mısır tohumu dağıttık diyorsunuz. Bakın mısır en zor üretimi yapılan ürünlerden biri. Su ister ve Silivri’de su yok. Dağıttığınız yerlerde sulama yapılması, ilaçlama yapılması lazım. Girdi maliyetlerinin yüzde 7’si ile yüzde 10’una tekabül eden bir tohumu sanki çiftçinin kaba yem ihtiyacını karşılar gibi anlatmanız doğru bir şey değil. Peki, Silivri Belediyesi ne yapıyor? Biz yaklaşık 50 dönüm araziye tohumu bize ait olan mısır ektik. Yaklaşık 500 ton mısır hasılatı elde etmeyi planlıyoruz. Hasadın ardından silajlanıp torba haline getirilmiş ve çiftçinin hayvanına sunacağı 500’er kiloluk paketler halinde, Silivri’de yaşayan 1000 tane dar gelirli çiftçiye ücretsiz olarak dağıtacağız. Tıpkı daha önce dağıttığımız 120 ton arpa gibi. Arpa dağıtımını bu yıl 500 ton olarak hedefliyoruz. Siz silajlık, yemlik mısır vermiyor, sadece tohumunu veriyorsunuz. Yani o mısır Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın sinema keyfini karşılar dediğimizde bunu kastediyorduk. Silivri Belediyesi, bütçesine rağmen İBB’nin Tarım Müdürlüğünün önünde gidiyor. İBB’nin Silivri’ye veya diğer bölgelere yaptığı tarım yatırımlarının yegâne sebebi, Silivri Belediyesinin ortaya koyduğu vizyon ve CHP’li meclis üyelerinin de bundan vazife çıkarıp veya siyaseten zor duruma düşüp köşeye sıkışarak İBB’yi tazyiklemeleridir. Biz tarımla ilgili çalışmalar yapmasaydık İBB bu konuda kılını bile kıpırdatmazdı.” diye konuştu.

“HİZMET İÇİN ÇIRPINAN BİR BELEDİYEYİ YOK SAYMAK DOĞRU DEĞİL”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarım danışmanı Gökhan Günaydın’ın üreticilerden süt alımıyla ilgili bir proje için Silivri’ye geldiğini ancak kendisiyle görüşmediğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Şehrin paydaşlarından kendi işine gelenlerini yanına alıyor ancak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Tarım Lisesi olan bir belediye başkanını ne hikmetse davet etmiyor. Niye? Kendisi CHP’li ben MHP’liyim diye mi? Yani tarımdan anladığınız, ülkeye hizmetten anladığınız buysa ben bir şey demeyeceğim. Israrla altını çizmeme rağmen, iki üç defa yaptığı toplantının hiçbirine beni davet etmedi. Daha önce Sayın İmamoğlu’na da ‘Haberim olursa yaptığı bir toplantıya selam verip gireceğim.’ dedim. Yani hizmet için bu kadar çırpınan bir belediyeyi görmezden gelmek, yok saymak doğru bir şey mi? Değil. Süt konusunda bizden hiçbir fikir ve öneri de alınmadı, görüşümüz de sorulmadı. Süt alımıyla ilgili Silivri’de ben süt veriyorum diyene hiç rastlamadım. Bir de şunu eklemek isterim: Süt konusunda tabii ki bir hizmet yapıyorsanız bunun reklamı, kamuoyuna duyurulması ve algısı da olacak. Ancak süt dağıtma tekniğiniz yüzünden çok daha az süt ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bunun tekrar İBB’nin Tarım Müdürü tarafından değerlendirilip, sütlerin daha fazla aileye ulaştırılması sağlanmalı.” dedi.

Belediye meclis toplantısında 7 gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara gönderildi.