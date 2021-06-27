Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen yıl ağustos ayında hastaneye yatırılmıştı.
77 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirilmişti. Tedavisinin ardından taburcu olan Sayıner, İzmir'de oyuncular Şehmus Yığın ve Osman Cavcı ile birlikteydi YouTube'da skeç yapıyordu.
Sayıner, sağlık sorunları yaşamadan önce İzmir Karşıyaka'da Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinde tiyatro gösterimi sunuyordu.
"Sıramı bekliyorum" demişti
Sayıner, İHA'ya yaptığı röportajda, "Bizimkiler'de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum" demişti. Sayıner'in cenazesinin salı günü defnedileceği öğrenildi.
İHA