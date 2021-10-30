Bölgenin İlk ve Tek Hayvan Pazarı’nın Temeli Atıldı

Silivri’de tarımsal ve hayvansal üretim yapan küçük ve orta ölçekli çiftçilere Silivri Belediyesi tarafından verilen arpa, saman ve silajlık mısır yemi desteğinin ardından şimdide Hayvan Pazarı Projesi hayata geçiyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla Yeni Mahalle’de yapımına başlanan Hayvan Pazarı için temel atma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.



ÇALIŞ: “BİZ İSTEDİK VOLKAN BAŞKAN YAPTI”

Temel atma töreninde üreticiler adına konuşma yapan Özer Çalış, “Silivri’de hayvan pazarı olmadığı için hayvanlarımızı satmak için Hayrabolu’ya gitmiştik ve oradan bir canlı yayın yapmıştım. Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz, yayınımızı izlemiş ve sonrasında beni aradı. Silivri’ye hayvan pazarı yapılabilir mi diye istişare ettik. Kısacası biz istedik o yaptı. Ben şahsım ve tüm hayvancı arkadaşlarım adına başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.



KARACA: “BÖLGEDE BÖYLE BİR TESİSE İHTİYAÇ VARDI”

Avrupa Yakası’nda hayvan pazarının olamadığını ve bölgede böyle bir tesise ihtiyaç olduğuna dikkat çeken İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ise yaptığı konuşmada, “İstanbul denilince akla tarih, kültür ve finansın başkenti gelir. Silivri ilçemiz 88 hektarlık tarım alanın en fazla olanını iştigal ediyor. Silivri’nin 420 bin dönümlük bir tarım alanı var. Silivri ilçemiz sadece tarım alanında değil, hayvancılık, arıcılık, balıkçılıkla bütün yönleriyle tarım ve hayvancılığın birebir yapıldığı, aynı zamanda gıda sanayisinin de olduğu bir ilçemiz. Bu yüzden bizim için çok önemli. Bakanlığımız olarak da İstanbul çiftçisine biz yıllık 80 milyon lira civarında tarım ve hayvancılık desteği sağlıyoruz. Bunun yaklaşık 33 milyon lirasını Silivri’ye verdik. Silivri’ye olan desteklerimiz artarak devam ediyor. Silivri Belediyemizin bu noktadaki çabalarını görüyor ve takdir ediyoruz. Belediye Başkanımız hayvan pazarı kurmak istediklerini ifade ettiğinde buna ihtiyaç olduğunu söyledik. Anadolu Yakası’nda bir hayvan pazarımız var, Avrupa Yakası’nda yok. Hayvancılığın da yoğun olarak yapıldığı Silivri, Çatalca ve Arnavutköy üçgeninde böyle bir tesise ihtiyaç var. Trakya bölgesi 2010 yılından buyana şap hastalığından ari bölge. Şartları sağlayamayan hayvanlar giremiyor. 39 ilçemizin 25 tanesinin Avrupa Yakası’nda. Yoğun bir pazar var burada ve hayvan pazarına belirgin bir şekilde ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacı giderdikleri için Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.



BAŞKAN YILMAZ’DAN MİLLİ ÜRETİM VURGUSU

Törende yaptığı konuşmada yerli ve milli üretim vurgusunda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz yola çıkarken hep şunu söyledik. Silivri, içerisinde müthiş potansiyelleri barındıran marka bir kent olabilecek ilçelerden birisidir İstanbul’da. Marka değeri olarak öne çıkmak için tarımın buna çok müsait olduğunu, tarımın, hayvancılığın çok önemli olduğunu ifade ettik. Gittiğimiz her yerde yerli ve milli üretim vurgusu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz bu toprakların bizlere miras değil emanet olduğu, Türk milli tarımı için, milli kalkınma hamlesi için de bu toprakların çok önemli olduğundan hareketle, bu topraklara sahip çıkmaya, korumaya, üretmeye yemin etmemiz lazım. Biz Silivri Belediyesi olarak hiç üstümüze vazife değilken milli tarım için, tarım ve hayvancılığın burada tekrar hayat bulması için, daha ileriye taşımak için, gençlerin köylerden, ilçelerden şehir merkezlerine göç etmemesi için ve tarım topraklarının imarlı topraklardan, konut ve sanayi arsalarından daha kıymetli yapılabileceğini düşünerek yola koyulduk.” dedi.



“SİLİVRİLİ ÜRETİCİYE 7 MİLYON LİRA DESTEK VERDİK”



Tarım ve hayvancılığa yönelik destek projeleri hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Silivri Belediyesi olarak hiç ekilmeyen, dikilmeyen, kimin tarafından ekildiği bilinmeyen veya hiçbir kira alınamadan birilerine verilen arazilerin tamamını tespit etmeye çalışıyoruz. 2019’da başladık, bu yıl itibarıyla 2.500 dönüm arazide tarım faaliyeti yaptık. 1000 dönüm arpa, 500 dönüm ayçiçeği, 500 dönüm buğday, 75 dönüm silajlık mısır, genç ve kadın çiftçilerimize 5’er dönümlük dilimlerle kavun ve bamya ekmesi için arsa tahsis ettik. Silivri’de yaşayan çiftçimize yerli ve milli atalık arpa tohumu, saman, silajlık mısır, ayçiçek yağı gibi desteklerde bulunarak yaklaşık 7 milyon liralık bir desteği Silivri Belediyesi olarak verdik. Bu Silivri Belediyesi’nin bütçesine bakıldığında çok ciddi bir destektir. Silivri Belediyesi olarak bu yıl 3.500 dönüm arazide çiftçilik yapma hedefi koyduk. Geçen yıl 400 ton arpa tohumu dağıttık. 50 bin balya saman dağıttık. 50 bin litre ayçiçek yağı dağıtacağız. Fide dağıttık, tohum dağıttık ve 1000 hayvancımıza kaba yem ihtiyacını karşılamak için ürettiğimiz 500 ton silajlık mısırı 500 kg paketler halinde dağıttık. 75 dönüme ektiğimiz mısırı önümüzdeki yıl 300 ekeceğiz. Yine 300 dönüm yemlik bezelye ekmeyi düşünüyoruz. Onları da balyalayıp çiftçimize hayvancımıza dağıtacağız.”



“YAPAMIYORLARSA YETKİ VERSİNLER MEZBAHANEYİ DE BİZ YAPALIM!”

Konuşmasında hayvan üreticilerinin mezbahane talebine yönelik açıklama yapan Başkan Yılmaz, mezbahane yetkisinin İBB’de olduğunu söyleyerek şu ifadelerde bulundu: “Seçimden önce köyleri, kahvehaneleri gezdiğimizde Silivri’de bir mezbahane ve hayvan pazarı yok denilerek bir talep gelmişti. Ben de ‘Seçildiğim takdirde hayvan pazarını yapacağım. Ama Binali Bey’i de seçerseniz mezbahaneyi de onunla beraber yapacağım. Çünkü mezbahaneler İBB’nin görev, yetki ve sorumluluğunda.’ demiştim. İBB’nin bu bölgede bir mezbahanesinin olmaması, bu bölgede tarım ve hayvancılık yapanlara görülen bir reva olmaması lazım. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesine teklif ettik. Yazılı olarak da teklif edeceğiz. Eğer bir mezbahane açılmayacaksa biz Silivri Belediyesi olarak görev, sorumluluk ve yetki devri halinde Silivri’ye bir mezbahane kazandırmaya da gönüllüyüz. Yeter ki biz yapamıyoruz, siz yapın desinler. Ya da gelsinler bu mezbahaneyi burada beraber de yapalım. Yok, yapamayacaklarsa biz yapmaya hazırız. Buradan İBB’ye açık çağrıda bulunuyorum.”



“SİLİVRİ’MİZE İSTANBUL’UMUZA HAYIRLI OLSUN”

Silivri Belediyesi Hayvan Pazarının bölgenin ilk ve tek hayvan pazarı olacağını söyleyen Başkan Yılmaz, “Bugün burada İstanbul Avrupa yakasındaki ilk ve tek olacak hayvan pazarının Silivri Belediyesi olarak temelini atacağız. Bu birinci adım. Bununla beraber Silivri’de hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşan kardeşlerim ürününü değerinde, direkt alıcıyla satıcının buluştuğu, veteriner hekim kontrolünde, hijyenik bir ortamda sağlıklı bir hayvan pazarına Silivri’ye kavuşturacağız. Biz çiftçimizin hayvancımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Silivri’de yaşayan çiftçi, hayvancı kardeşlerimize ve İstanbul’umuza bu yaptığımız tesisin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.



KAYMAKAM TOĞAN: “TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEKLE MÜKELLEFİZ”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, geleceğin tarım ve hayvancılıkta olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Pandemi şartları bize tarım ve hayvancılığın çok stratejik bir sektör olduğunu gösterdi. Silivri bu anlamda ziyadesiyle şanslı. 420 bin dönüm ekilebilir, dikilebilir arazi varlığına sahip. Toprakları çok verimli. Tarımsal ve hayvansal üretim açısından belediyemizin yaptığı tohumluk arpa, silajlık mısır, saman desteği çok önemli. Belediyemiz tarım arazilerinin korunması noktasında da kaçak yapılara göz açtırmıyor. Bu da çok önemli. Biz Silivri’nin sahip olduğu arazileri korumak, buradaki tarım ve hayvancılığı geliştirmekle mükellefiz. Bu sizlerin desteği ile olacak. Silivri’nin sanayiye, turizme ihtiyacı olduğu kadar, daha fazla bir şekilde tarım ve hayvancılığa da ihtiyacı var. Silivri, İstanbul’u besleyebilecek bir özelliğe sahip. Arazilerimizin kıymetini bilelim. Ekmeyi, biçmeyi bırakmayalım. Gelecek, tarım ve hayvancılıkta. Burada bir hayvan pazarı yapılıyor. Hayvan satışı noktasında derli toplu, denetlenebilir, sağlıklı bir hayvan varlığının vatandaşa ve çevre ilçelere de hizmet ederek arzı noktasında bu hayvan pazarının Silivri’mize çok değerli katkıları olacağına inanıyorum. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Silivri’mize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ın okuduğu dua ve kurban kesimi eşliğinde törene katılan protokol üyeleri ve üreticiler, hep birlikte temel atma butonuna basarak ilk harcı döktü. Tören, ikramlar ve günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.



PROJENİN AMACI;

- Hayvanlarını satmakta zorlanan yetiştiricilere modern bir tesiste satış imkânı sağlanması.

- Hayvan alıcılarına güvenli ve modern bir pazar imkânı sunulması.

- Kurban kesim hizmetinin usullere uygun ve hijyenik ortamda sağlanması.

- Bazı bölgelerde kontrolsüz ve dağınık bir şekilde yapılan hayvan satışlarının düzenli ve kontrollü hale getirilmesi.

- Çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi.

- Denetlenebilir ve güvenli bir pazar ortamı oluşturulması.

- Alıcı ve satıcının bilinen sabit bir alanda buluşturulması.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ;

- Toplam Proje Alanı: 6.406 m2

- Hayvan Alım Satım Alanı: 1230 m²

- İdari Bina ve Sosyal Tesis Alanı: 210,5 m²



HİZMET ALANLARI;

- İdari Bina

- Kafeterya

- Mescit

- Tuvaletler

- Dezenfektan Havuzu;

- Çökertme Havuzu

- Gübre Deposu

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021, 15:08