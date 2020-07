Bozoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Bozoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Dostlarım,

Neşe ve coşku günleri olan Kurban Bayramı’na hep birlikte bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Kurban Bayramı, bizlere Hz. İbrahim’in sadakatini, Hz. İsmail’in teslimiyetini yeniden hatırlatır.

Bayramlar, sabrı ve şükrü kuşananların, varoluşumuzun hikmet ve gayesi doğrultusunda bir hayat sürenlerindir.

Bayramlar, değerlerimizi yaşatanların; yetime, yoksula, yalnıza, kimsesize yaklaşanların, çaresizlere çare olanlarındır.

Bayramlar, huzurun, güvenin ve barışın ilahi günleridir. Her canlıyı, Yaradan’dan ötürü koşulsuz sevmek gerektiğini hatırlama günleridir. Zalimin aynaya bakma, mazlumun Rabb’imize sığınma günleridir.

Bayramlar, maneviyatımıza sahip çıkarak ilahi ve milli değerlerimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için fırsattır. Dayanışmanın ve vefanın en üst düzeyde yaşanması gereken müstesna günlerdir. İnşAllah her daim bu fırsatları değerlendirenlerden, yüzümüzü iyilik ve güzelliğe dönenlerden oluruz.

Türk milleti olarak, inançla sarıldığımız her değer bizlere önümüzü açan birer kılavuz olmuştur. 'Ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin' diyerek attığımız her adım bizi hürriyete ve Hakk’a kavuşturacak birer adımdır. Bunu idrak etmiş bir millet olmanın haklı gururunu yaşıyor, dünya üzerinde zulüm gören, haksızlığa uğrayan her ferdin ve milletin yanında olma, mazlumun yanında durarak, kardeşlik ruhunu yayma mücadelemizi de sürdürme kararlılığını taşıyoruz. Her bayramda hatırlanmalıdır ki insanlar hak katında eşittir; zulmün, kin ve nefretin azabı hayrın ve helalin mükafatı vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle Silivrili hemşerilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz.

Kesilen kurbanların makbul olması temennisiyle ibadet ve dualarımızı hak için, tüm kaybettiklerimiz ve sevdiklerimiz için olduğu kadar aziz şehitlerimizin ruhlarına da göndermek gerektiğine inanıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Rabb’imiz milletimizin birlik ve beraberliğini, ülkemiz ve devletimizin gücünü daim etsin.

İyi Bayramlarınız olsun.

Allah'a emanet olun.