Bulgaristan Genel Seçimlerinde oy kullanacaklar bu habere dikkat!

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Beyzat Bedel, 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacaknde oy kullanmak isteyen Çifte Vatandaşlara yönelik bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi; “4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak Bulgaristan Genel Seçimlerinde Silivri’deki Çifte Vatandaş hemşehrilerimiz Tekirdağ Kapaklıdaki Seçim Sandığında oy kullanabileceklerdir. Bulgaristan Cumhuriyeti'nin aldığı ve son seçimde de uygulanan karar gereği önceden Zayevlenye doldurmayanlar, seçim listelerinde ismi yer almayanlar, sandık başkanının önünde kendi el yazısı ile Deklaratsiya doldurmak zorundadır. Seçim günü oluşacak yığılmayı önlemek ve daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda maksimum sayıda oy kullanmak için olabildiğince çok sayıda Zayevlenye doldurulması ve ilgili makamlara teslimi gerekmektedir. Çifte Vatandaşlarımızın, aşağıda fotosunu gördüğünüz Zayavlenye'yi doldurmaları gerekiyor. Bugünden itibaren Derneğimizden temin edebileceğiniz Zayavlenye'leri en geç 7 Mart'a kadar Derneğimize ulaştırmanız gerekmektedir. Ayrıca, Bulgaristan Yüksek Seçim Kurulu www.cik.bg internet sayfasından da elektronik ortamda başvuru yapabilirsiniz. Bulgaristan Konsolosluğu ile işbirliği içerisinde ve Yerel yöneticilerimizin bilgisi ve desteği dahilinde bu zor pandemi şartlarında seçimi en iyi şekilde organize edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonra iki ülke yetkilileri ile yapacağımız toplantılarda, alınan kararları ve haberleri Camiamızla paylaşacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 19:16