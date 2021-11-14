Bulgaristan seçimlerine Silivri’den yoğun katılım

Bulgaristan ve dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez sandık başına gitti. Türkiye’de 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri kuruldu. Seçim yasasında yapılan son değişikliklere göre ayrıca bu seçimde 300'den fazla kayıtlı seçmenin olması durumunda makine ile dijital oy kullanılıyor. Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) Bulgaristan’da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinenin kurulduğunu açıkladı. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu. Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı'yı cumhurbaşkanlığına aday göstermesi sebebiyle katılımın Türkiye’den daha yoğun olması bekleniyor. Sandıklar tüm Türkiye’de 20.00 itibariyle kapanacak.

Silivri Ertuğrul Gazi okulunda kurulan seçim sandıklarında oy kullanmak isteyen vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Silivri’de yaşayan yaklaşık 3500 soydaş için 2 sandık kuruldu.

Silivri Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan “Bugün bizim için çok önemli bir gün biliyorsunuz, Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri var. Sabahtan beridir çok yoğun bir katılım var. Bunun sonucunu sandıktan alacağımıza inanıyorum. İlk defa Silivri’de bu kadar yoğun katılımlı bir seçim yaşıyoruz. Bu da 30 gündür devam eden seçim çalışmalarımızın meyvesi olması gerekir. İnsanlarımızın bu seçimde daha fazla duyarlı olduğunu görüyorum. Bu da bizi memnun ediyor. Tabi buradaki hedefimiz bir cumhurbaşkanı adayımız var. Ona gerekli desteği vermek, yaklaşık 3500 civarında Silivri’de yaşayan çifte vatandaşımız var. Fakat bugüne kadar özellikle geçen seçimde 345 civarı bir oy çıkmıştı sandıktan, ama şu an kalabalığa bakınca çok daha fazla katılımın olduğunu görüyoruz. Bugün tarihi bir seçim bizim için. Sayı olarak da tarihi bire sayı olacağına inanıyorum. Bulgaristan’da bu sayının sandığa yansımasıyla birlikte 30 civarı olan milletvekili sayımızın inanıyorum ki 40’ın üstüne çıkarabileceğiz. Orada da koalisyon ortağı olarak Bulgaristan’da oradaki soydaşlarımızla buradaki vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler verileceğini, bazı işlemlerin daha kolaylaşacağını, bazı bölgelerdeki belediyelerimize daha fazla hükümet tarafından kaynak geleceğini inanıyorum. Bulgaristan’da bazı şeylerin değişme zamanı, bugün de tarihi bir gün yaşıyoruz. Tarihi bir fırsat var elimizde, herkesi sandığa gelmeye davet ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2021, 16:57