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Çalışkan Ailesi’nin evlat acısı

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Şenol Çalışkan tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Cenazesi yarın, Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Çalışkan Ailesi’nin evlat acısı
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Bulgaristan göçmenleri Safiye ve Salim Çalışkan'ın kıymetli oğlu, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan ve Ayşegül Sevinç'in kıymetli abisi, Güzide Çalışkan'ın sevgili eşi, Tolga ve Orçun Çalışkan'ın babaları, Doruk Çalışkan'ın dedesi, emekli Kıdemli Başçavuş Şenol Çalışkan yaşam mücadelesini kaybetti. Pazartesi akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Çalışkan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi 27 Şubat 2022 Pazar günü Piri Mehmet Paşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alipaşa Mezarlığında toprağa verilecek.

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