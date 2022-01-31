Çalışkan Başkan gelir ve giderleri açıkladı

Silivri Yeni Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, kamuoyundaki tartışmalar üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı.“Sanayi esnaflarımın, üyelerimin çıkarları doğrultusunda çalışmaya ve onların haklarını korumaya çalıştım. Esnaflarımızın zor bir dönemden geçtiği bir süreçte taleplerimizin anlayışla karşılanacağını umuyor, esnaflarımıza bol kazançlı, bereketli bir hafta diliyorum” diyen Çalışkan, Kooperatifin gelir ve giderlerini kalem kalem şöyle açıkladı:

“Bu sabah CHP'nin Basın Toplantısında bir basın mensubunun Sanayi Sitesindeki kira gelirlerin 45 Bin TL olduğu ve nereye kullanıldığı ile ilgili sorusu üzerine açıklamamdır. İnsan yaptıklarını söyler mi? Esnaflarımın ve üyelerimin affına sığınıyorum:

1- Göreve geldiğim ilk dönemde genel kurul kararı olmasına rağmen, yönetim binası yapım sürecinde almam gereken maaşlarımın tamamını almadım.

2- Bu süre zarfında bordro çıkmasına rağmen SSK Primlerimi kendi imkanımla ödedim.

3- Göreve geldiğimde başkanın kullanımında olan makam aracını satarak kooperatifimize önemli bir katkı sunduğuma inanıyorum.

4- Şu anda Kooperatif işlerinde kullandığım araç şahsıma ait olup yakıtın parası da dahil olmak üzere kendi cebimden karşılamaya devam ediyorum.

5- Sanayi Sitesi Gelir ve Giderleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanır, Denetim Kurulu tarafından incelenir, Genel Kurullarda üyelerimizle paylaşılır ve onaya sunulur.

6- Hesapları açıklama konusunda hiç bir zorunluluğum olmamasına rağmen gelir ve giderlerimiz şöyledir:

GELİRLER:

9 Adet İşyerinden gelirimiz: 29.540 TL

Aidat gelirimiz: 13.000 TL

Reklam ve Diğer Gelirler Değişim Göstermekle Birlikte: 2.500 TL

GİDERLER:

6 Personel ( Güvenlikler de Dahil ): 26.250 TL

SSK: 8000 TL

Stopaj + KDV: 4 130 TL

Muhasebe: 750 TL

Güvenlik kapıları da dahil elektrik: 2 100 TL

Güvenlik giderleri: 750 TL

Bakım, Temizlik, Arıza: 1000 TL

Kooperatif tel, internet: 500 TL

Doğalgaz: 300 TL

Kooperatif Giderleri Çay Kahve vs.: 750 TL

Toplam: 44.555 TL

Sanayi esnaflarımın, üyelerimin çıkarları doğrultusunda çalışmaya ve onların haklarını korumaya çalıştım. Esnaflarımızın zor bir dönemden geçtiği bir süreçte taleplerimizin anlayışla karşılanacağını umuyor, esnaflarımıza bol kazançlı, bereketli bir hafta diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022, 19:41