Çanta’ya Spor Kompleksi

Silivri Belediyesi, ilçedeki spor yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı adına İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Silivri Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında; Sancaktepe Mahallesi’nde mülkiyeti İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait taşınmazın üzerinde bulunan Sancaktepe Spor Tesislerinin kullanım hakkı Silivri Belediyesine tahsis edildi. Silivri Belediyesi, yapılan protokol kapsamında Çanta Mahallesi’ne içerisinde 35x80 metre futbol stadı, 289 m² basketbol sahası, 55 m² açık spor alanı, tribün, amfi ve soyunma odaları yer alan bir spor kompleksi inşa edecek. ‘Çanta Kalyon Sokak Spor Sahaları Projesi’ adı verilen ve yaklaşık 3.500 m² alan üzerinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında spor yatırımlarından biri daha hayata geçirilmiş olacak.

“KÜLTÜR, SANAT VE SPORLA BEZENMİŞ BİR NESİL HAYAL EDİYORUZ”

Silivri Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında Çanta Mahallesi’ne yapılacak spor yatırımı hakkında kamuoyunu bilgilendiren Başkan Yılmaz, “Çanta’da daha önce Tahir Sert Başkanımızın yapmış olduğu ve şu an atıl bir vaziyette olan spor tesisleri var. Buradaki 35 dönüm arazinin mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığımızda. Bu arazinin üzerinde bir iş, işlem, bina, stat, saha yapabilmemiz için bir tahsis ya da protokol yapılması gerekiyordu. Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde buraya spor kompleksi yapabilmek için İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile bir protokol yaptık. Gerekli izinleri de aldık. Önümüzdeki günlerde Çanta’daki spor kulüplerimiz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla fikir alışverişi yaparak buraya bir spor kompleksi kazandırmayı planlıyoruz. Biz kültür, sanat ve sporla bezenmiş bir nesil hayal ediyoruz. Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.