Celalettin Yazıcı: Hayli garip uygulama!

Silivri Belediye Meclis Cuma günü gerçekleştirilen Şubat ayı ikinci oturumunda Silivri Merkez Boğluca Deresi Taşkın Alanı ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planını karara bağladı.

Kararın komisyon görüşünü meclise sunmak üzere söz alan İmar Komisyonu Başkanı Celalettin Yazıcı, süreci değerlendirirken hazırlayıp İBB'ye sundukları bölgeye ilişkin 1/5000'lik planda bazı parsellere İlçe Belediyesi'ne bilgi verilip, danışılmadan uygulanan imar artışına dikkat çekti.

Silivri Belediyesi İmar Komisyon Başkanı ve aynı zamanda İBB AK Parti Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı'nın gündem maddesine ilişkin açıklamaları şu şekilde: “Burası aslında meclisimizin çok uzun süre görüştüğü bir konuydu. Kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Temmuz 2021 tarihinde 1/5000'lik planları biz İBB'ye teklif ettik. Hatta geçtiğimiz ay bu planların İBB'de bekletilmesi yönünde eleştirilerimiz olmuştu. Bu planlar İBB'de askıya çıkartıldı. Bizim Proje Plan Müdürlüğümüzün 1/1000'lik planları hazırdı ve şu anda bunları görüşüyoruz.

2009'DAN BERİ DEVAM EDEN YAPI YASAĞI

2009 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında Boğluca Deresi ve yan kollarının bulunduğu alanların taşkın riskli alan sınırları içinde yer alması sebebiyle yapı yasaklı olarak işlendi planlara. Ancak Temmuz 2021 tarihinde İBB'de onaylanan 1/5000'lik revizyon imar planı ile yapı yasaklı alanlar mevcut fonksiyonlarına göre yeniden düzenlendi. Meri 1/1000 ölçekli imar planlarında yapı yasaklı alan olarak belirtilen alanların bir kısmı park ve spor alanı olarak tanzim edildi. Yaklaşık 50 hektar alana fonksiyonlar belirlendi. Yapı yasaklı alanın büyük bir kısmında konut ve kentsel çalışma alanları ile sosyal alt yapı alanlarına ait yapılar bulunmakta. Hem bu durumun düzeltilmesi hem de onaylanan yeni 1/5000 ölçekli revizyon imar planına uygun olarak yapı yasaklı alanlar mevcut kullanımlar ile yapılaşma koşulları göz önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifini şu anda görüşüyoruz.

2019 tarihinde kabul edilen 7180 sayılı Tapu Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun kapsamında 3194 imar kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamalarında kesinti oranı %40'tan, %45'e çıkartıldı. Plan değişikliği sınırları içerisinde kalan Yeni Mahalle, eski Alibey Mahallesi, 1356 ada 1 parsel için açılan iptal davasında 6. İdare mahkemesi sağlık tesis alanını iptal etmiş olup yeni bir sağlık alanı tesisinin planlanması gerekmekte. Bu nedenle söz konusu parsel ve çevresinde donatı alanları yeniden düzenlendi.

Raylı sistemler Daire Başkanlığının görüşü doğrultusunda E-5'in kuzeyinden bir ray geçiyordu. Yapılan görüşmeler neticesinde buradan böyle bir ray geçmeyeceği belirtildi.

Belediye hizmet, eğitim, kamu, park, donatı alanları mevcut konut alanlarının erişilebilirliğine ve belediyenin projelerine göre yeniden düzenlendi.

“İLÇE BELEDİYESİ BİLGİSİ DIŞINDA İBB, PARSEL BAZINDA EMSAL ARTIŞLARINDA BULUNDU!”

Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Biz 1/5000'lik bir revizyon imar planı teklifi yapmıştık. Bizim gönderdiğimiz teklife aykırı olarak Silivri Belediyesi ile paylaşılmadan, hiç kimsenin bilgisi olmadan İBB emsal artışlarında bulunmuş. İmar artışlarına karşı değiliz. Gerekliyse olabilir ama burada imar 1,2'den 1,6'ya çıkartılmış. Bu plan artışını yaptığınızda bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. İmar artışı yüklüyorsanız bir bölgeye sosyal donatı alanlarını da buna göre ayarlamanız lazım. İBB'nin bunu Silivri Belediyesi ile istişare etmeden yapıyor olması hayli garip uygulamadır. İlçe meclisi ve başkanına karşı bir nezaketsizlik olarak da görülebilir. İBB'nin bu konuda sicili temiz değil. İlk defa yapmıyor bunu. İBB söz verdiği gibi hizmet etsin, şeffaf, katılımcı olsun. İstanbul'un en demokrat belediye başkanı olacağını iddia eden Ekrem İmamoğlu'nun birlikte yönetim, ortak paylaşım sloganları ile kamuoyuna karşısına çıktıktan sonra kimseyle istişare etmeden kararlar alması gariptir.

Planın ana kurgusu olarak geçmesi gerekiyor. Burada çok riskli alanlar var. Komisyon görüşümüz bu sebepten onay olacak ama bu konuları da söylememiz gerekiyor.

CHP'nin İBB Meclis üyelerine de sesleniyorum. Birkaç defa da uyarılarda bulunmuştum. Bunlar doğru şeyler değil. Gerekli tedbirler alınsın. Her şeye rağmen bu planda çok büyük emekleri olan Silivri Belediyesi bürokratları, Başkan Yardımcısı ile Başkan ve Meclise teşekkür ediyorum.”

Mecliste konuyla ilgili değerlendirme ve görüşmenin ardından gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Hürhaber