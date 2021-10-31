‘Çevreye duyarlı herkesi davet ediyorum’

Gelecek Partisi Silivri İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelmiş ve yaptığı açıklamada ‘Seymen Katı Atık Merkezinde Dioxin gazı salınıyor’ iddialarında bulunmuştu.

Başkan Beyatlı, Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ile konuyla ilgili olarak yaptığı görüşme sonrasında iddialarını yineleyerek konuyu farklı bir boyut kazandıracak açıklamalar bulundu. Başkan Beyatlı, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Geçen hafta Seymen’deki katı atık depolama tesisinden yerel basın mensuplarıyla yaptığım bir söyleşide bahsetmiştim. Silivri Çevre derneği başkanı sayın Alı Korsan beyle yaptığım görüşmede, çöplerin yakılmadığını aksine çöpten çıkan metan gazının bacalar aracılığıyla havaya verildiğini, tesiste bulunan 10 bacanın 5’inde metan gazının yakıldığını öğrendim. Bütün çöpler başta metan gazı ve karbondioksit ürettiği gibi çok zehirli olan DİOXİN gazına üretmektedir. Dioxin, başlangıçta sıvı haldedir, buharlaşıp gaz halini alıp havaya karışır, sıvı halindeki de yeraltı suyuna karışmaktadır. Dioxin DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 1. Sınıf kanserojen madde olarak ilan edildi. Et ve et ürünleri süt ve süt ürünleri ile insana geçer. Toprakta ve hayvan dokusunda uzun süre kalmaktadır. Düşüklere, erken ve ölü doğumlara, yeni doğanda sakatlıklara sebep olmaktadır. Çöpleri gömüp üstünü toprakla kapatmak başka bir cinayettir. Dioxin engel tanımaz altına ve yanına bir metrelik beton döksen bile onu aşar ve yeraltı sularına karışır. İnsan yaşamına değer veren ve çevreye duyarlı herkesin bu tesisin kapatılması için aksiyoner olmaya davet ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021, 18:32