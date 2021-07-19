CHP İlçe Başkanı Esen’den Kurban Bayramı mesajı

Esen, bayram mesajında şu ifadeler yer verdi;

“Kıymetli Hemşehrilerim, Bereketin, birlikteliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramını tüm dünya olarak yine Kovid-19 Pandemisi, Türkiye özelinde ise derin bir ekonomik ve siyasal buhran içerisinde karşılıyoruz.

Mevcut siyasi iktidarın, kayırmacı, liyakatsiz, savurgan ve buyurgan, zulüm üreten, denetimsiz yönetim anlayışı, ne yazık ki ülkemizin değerlerini tahrip ediyor. Ancak artan işsizliğe, hukuk, eğitim, şeffaflık, medya özgürlüğü endekslerindeki gerilemeye, hızla yükselen yolsuzluk verilerine, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, milli çıkarlarımızı göz ardı eden dış politika uygulamalarına karşın, her şeyin çok daha güzel olacağı yakın bir geleceğe olan inancımızı kaybetmiyoruz.

Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Her sorunumuzu akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Yoksula, yolda kalmışa hakkını verip, israftan kaçınacağız. Hiç kimseyi; kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz.

Hedefimiz “hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu” güzel Türkiye’yi inşa etmektir. Komşumuz açken tok yatmayacak, yapacağımız yardımı da insan onurunu koruyarak yapacağız. Yani sağ elin verdiğini sol elin görmediği bir yardımlaşma düzeni kuracağız.

Dünya Kovid-19 salgınıyla uğraşırken, İslam dünyasında, üzülerek ifade edelim ki ayrıca; acı, kan ve gözyaşı var. Bu acıların durması da en büyük dileğimdir. Ne acıdır ki dünyadaki savaşların, yoksulluğun, eşitsizliğin, adaletsizliğin, yerinden yurdundan edilmişliğin merkezinde büyük oranda İslam ülkeleri var. Demokrasi ve insan haklarının evrensel ilkelerinden mahrum milyonlarca Müslüman, umut dolu bir gelecek için çareyi ülkelerinden göç etmekte görüyor.

Ülkemiz ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu ve kimsesizlerin kimsesi kıldığı Cumhuriyetimizin temelini oluşturan “Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” felsefesinin direngenliği sayesinde, İslam dünyasının temel problemlerinin dışında kalmaya çalışıyor.

Bu duygularla, salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ayrıca görevi başında ülkesi ve vatandaşları için kahramanca mücadele ederken gazi olan gerek sağlık personelimize gerek güvenlik güçlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yurttaşlarımızın bu zor dönemde güzel bir bayram geçirmesi en büyük dileğimdir. Kurban bayramınız kutlu olsun.”