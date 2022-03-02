CHP’den Yılmaz’a zam çağrısı

CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "14.02.2022 pazartesi günü İBB Meclis toplantısında AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz imzalı 265 sayılı önerge ile işçi statülü personel ücret zammı teklifinde en az %50 zam teklif edildi.

İBB Meclisinde işçi statülü personel ücretlerinde %50 ücret artışı teklifinde bulunurken başkanı olduğunuz Silivri Belediyesi'nde sendikalar arasında sürdürdüğünüz anlaşmazlığın hala devam ettiği, Silivri Belediyesinde işçi statüsünde bulunan personele %30'un altında ücret zammı teklifinizin ne kadar ciddi ve samimi olduğunuzun göstergesidir.

İstanbul'daki işçi statülü personele %50 zam talebinde bulunurken, Silivri Belediyesi personeline yapmış olduğunuz%30'un altında zam teklifinizin konuşmalarınızda işçi ve emekten yana kullandığınız popülist söylemlerinizin samimiyetten uzak ve siyasi rant elde etmeye dönük olduğunun apaçık göstergesidir.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teklifimizdir!

14.02.2022 Pazartesi günü İBB Meclisinde 265 sayılı ve altında imzanızın olduğu önerge teklifinize istinaden, Silivri Belediyesi personeline sendikalar ile görüşerek %50 zam teklifini yapmanızı, CHP Silivri İlçe Başkanı olarak öneriyorum."