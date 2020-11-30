Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... İşte yeni koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

"Salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor."

“Dünyanın her yerinde tırmanışa geçen salgın ülkemizde de etkili oluyor. Salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz.”

“Dünyanın her yerinde tırmanışa geçen salgın ülkemizde de etkili oluyor.”

“Salgına ek olarak gribin de artması sağlık sistemi üzerindeki yükü artırdı. Hastanelerin doluluk oranları düşük olmalı.”

"Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır"

“Aşı için ilk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yaptık. Önümüzdeki aydan itibaren aşının uygulanmasına başlanacak”

“Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak”

“ Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir. 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır. Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir. Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.”

"65 yaş üstü, 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir."

“Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir. 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.”

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 20:23