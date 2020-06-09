Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Önceki gün vefat eden, vefat yıldönümlerinde özlemle yadettiğimiz Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum.

Bu şahirlerimiz sadece kendi dönemlerini değil nesilleri etkisi altında bırakmış iki büyük gönül insanıdır.

Müteffekkiri, sanatçısı, şairi, yazarı azalan millet kalbi ve damarları kurayan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin sembolleri olan değerlerimize sahip çıkarken yeni değerler yetiştirmenin de çabası içinde olmalıyız.

Uzun bir aradan sonra yüzyüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi.

ATTIĞIMIZ ADIMLARI ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRDİK

Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum..

"Lokanta, kafe kıraathane gibi işletmelerinin kapanış saati 22:00'den 24:00'a çekilmiştir."

"18 yaş altı çocuklarımızın ebeveynleriyle birlikte dışarı çıkma şartı tümüyle kalkmıştır."

"65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü saat 10:00-20:00 arasında dışarı çıkabilecek."

"Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen şartlar ile hizmet vermeye başlayabilecektir."

"Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir."

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 19:36