Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

İZMİR'DEKİ DEPREM

Ölüm sayımız 110 oldu. Yaralı sayımız bin 27 kişi.

Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı şu an itibarıyla 107'dir.

Arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.

Evleri hasar gören, veya evlerine girmek istemeyen depremzedeler için 2700 çadır kurulmuştur. Yıkılmış veya yıkılacak durumda bulunan binalardaki vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 15 bin lira, kiracılara 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz. 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir.

Denetimleri sıkılaştırarak binaları sağlama almalıyız. 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz.

KORONA VİRÜS KISITLAMALARI

Özel sektör ve kamuda esnek mesai teşvik edilecek. Lokanta, Berber, Havuz ve Sinemalar saat 22'de kapanacak.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Yıl sonunda yurt dışında üretilen aşının ülkemizde kullanılacak hale geleceğine inanıyorum. Yerli aşının da Sonbahar zamanında hazır hale gelecektir.

AVUSTURYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Dün gece Viyana'da yaşanan kanlı saldırıyı samimiyetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Avusturya halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Avrupa'nın bir kısmı İslam'ı yeniden tanıma ve biçimlendirme teşebbüsüne girecek kadar sınırları zorlamaktadır. Dünyada her inanç grubu sayıca artıyor. Ama İslam'a yönelişte büyük bir sıçrayış var.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 20:17